Webre költözött az #énjövőm program

Az #énjövőm oktatási program tréningjeit kiegészítő e-learning tananyagot tett közzé a szervező Coca-Cola HBC Magyarország a kezdeményezés weboldalán. Az online képzés ingyenes, személyre szabható, és a vállalat munkatársai személyes tanácsadást is nyújtanak az ezt igénylő tanulóknak.

Ingyenesen elérhető, az #énjövőm képzéseit kiegészítő tananyagot tett közzé az interneten a Coca-Cola HBC Magyarország az oktatási program weboldalán. Ez részben kiegészíti a korábban meghirdetett és a már zajló tréningeket, részben lefedi azok tartalmát. Az #énjövőm tíz modulból álló e-learning csomagját az is megkülönbözteti a hasonló programoktól, hogy offline szolgáltatása is van: résztvevői akár személyes tanácsadást is kérhetnek a program mentoraitól, a Coca-Cola HBC Magyarország vezető beosztású munkatársaitól.

Az internetes képzés rugalmas, a modulok között szabadon lehet böngészni, így a tanulás egyénre szabható. Érdemes a képzést egy önismereti teszttel kezdeni, mert ez értékes visszajelzést adhat arról, hogy az álláskeresőnek miben szükséges fejlődnie. A modulok között pénzügyi ismeretek, értékesítési készségek, üzleti tervezés és a projektmenedzsment alapjai is szerepelnek – olyan tantárgyak is, amelyekre az egynapos képzés során nem jut idő. Aki a modulok teljesítése után vagy közben kedvet kap ahhoz, hogy a személyes tréningen is részt vegyen, az enjovom.hu/adatkezelesi-tajekoztato weboldalon ezek egyikére is jelentkezhet.

Az #énjövőm program keretében önismeretre, állásinterjú-helyzetek és visszajelzések kezelésére tanítják a résztvevőket

„A pályakezdő, álláskereső fiatalokon túl különösen kismamáknak ajánljuk az internetes képzést, hiszen akár otthonról végezhető, többször is megszakítható, de javasoljuk a szaktudással, piacképes ötlettel rendelkező fiatalok számára is, akik itt egyszerűen kaphatnak tanácsokat saját vállalkozásuk elindításához” – emelte ki Tóth Valentin, a Coca-Cola HBC Magyarország vállalati kapcsolatok és kommunikációs igazgatója. Az eredeti kezdeményezés ilyen irányú kiterjesztésének célja egyértelműen az, hogy a legkülönbözőbb élethelyzetben lévő fiatalok elhelyezkedését tudják előmozdítani.

