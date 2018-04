Okosan takarékoskodva megvalósulhat az álomotthon

Sok embernél az első lakás megvásárlása tudatos pénzügyi tervezést igényel, sőt, érdemes már a diákévek alatt takarékoskodni. A lehetőségeket járta körbe a Forint, fillér összeállítása, amelyből kiderül, hogyan juthatunk a lehető legtöbb állami támogatáshoz, ha álmaink otthonát akarjuk megvenni.

Az egyik lakáskassza tanácsadójánál járt a közmédia műsora, hogy megtudja, hogyan néz ki az optimális szerződés a legnagyobb, 30 százalékos állami támogatás kihasználásával. Eszerint az takarékoskodni kívánó személynek havonta 20 ezer forintot érdemes félretennie, ami így évente 240 ezer forint lehet.

Évek alatt így tehát tekintélyes összeg gyűlhet össze, azonban van egy törvényi megkötés, ezt az összeget csak lakáscélra használhatja fel a szerződő fél, igaz, kamatot kap minden egyes forint után a lakáskassza ügyfele. Emellett természetesen hiteligénylésre is van lehetőség, amennyiben a megvásárolni kívánt ingatlanhoz nem elegendő a felgyűlt összeg. Mint az az összeállításban elhangzik, a megtakarítási időszak is személyre szabható, tetszés szerint alakítható – mondta a szakértő, aki szerint rövidebb és hosszabb lehetőségek is vannak a megtakarítási időszakokra, de ezt a lakáskasszák ügyfelei határozhatják meg. Általános szabály még, hogy az összeg bármikor lehívható, azonban a legtöbben megvárják a futamidő végét – tette hozzá Trencsán Erika, az egyik lakáskassza munkatársa.

Van egy különleges lehetőség, ez pedig a hitelszerződés módosítása, ami akár a futamidő vége előtt is lehetséges. Erre például akkor lehet szükség, ha valaki a lakástakarék-szerződés lejárta előtt akar lakóingatlant vásárolni. Az elmúlt évek lakásboomja feltornázta az ingatlanárakat, ezért több bankban nőtt a felvett hitelek összege is. Azonban vidéken és Budapesten ezzel párhuzamosan eltérő hitelösszegeket igényelnek az emberek, mert amíg a fővárosban inkább tizennégy-tizenöt millió az átlagos hitelösszeg, addig vidéken hat- és nyolcmillió között változik.

Szakértők szerint egyre terjed az a megoldás a lakosság körében, hogy az idősebb korosztály képviselői lakástakarék-pénztárba teszik megtakarításukat, azért, hogy gyermeküknek öt vagy tíz év múlva lakóingatlant tudjanak vásárolni. A pénzintézeteknél minden családtag nyithat számlát, így növelhetik az állami támogatás mértékét is – hangzott el az M1 aktuális csatornán.