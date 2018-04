Kihasználtuk a roamingdíjak eltörlését

Többet telefonáltak utazásaik során a magyarok az európai uniós roamingdíjak tavaly júniusi eltörlése óta - írja keddi számában a Világgazdaság a három magyarországi mobilszolgáltatótól kapott tájékoztatásra hivatkozva.

A Magyar Telekom szerint több mint egymillió ügyfelük használta az EU-roamingot. A Telenor is hasonlóról számolt be: a szabályozás életbelépése óta azt tapasztalták, hogy növekedett a roamingot igénybe vevők száma. A Vodafone-nál is növekedés volt tapasztalható.

Olyan is előfordult azonban, hogy félreértés miatt egy-egy ügyfél ráfizetett az EU-roamingra, például azért, mert roaminghívásnak gondolta a belföldről az EU-ba indított hívásokat is. Ebben az esetben viszont továbbra is a nemzetközi hívásra vonatkozó feltételek és díjak érvényesek.