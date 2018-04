Lakásvásárlók figyelmébe: ingatlanpiaci körkép a XI. kerületben

Kifejezetten népszerű az ingatlanvásárlók körében a XI. kerület, és ez igaz mind a használt, mind pedig az újépítésű lakásokra. Utóbbiakra különösen. Ez tetten érhető a meg nem torpanó keresletben és persze az árakban is. Egyik sem mondható szerénynek, ugyanakkor, ha jól körülnézünk, mindig találhatunk néhány jó lehetőséget a vásárlásra.

A XI. kerület azon kerületek közé tartozik, melyet kifejezetten kedvelnek az itt lakók. Így amikor – élethelyzetük változása okán – költözésre kerül sor, akkor jellemzően maradnak a környéken, és elsősorban a kerületen belül néznek körül – hívta fel a figyelmet Balla Ákos, a Balla Ingatlan tulajdonos-ügyvezetője.

Rózsavölgyi lakóingatlanok. (MTI Fotó: Manek Attila)

De jó híre mellett központi fekvése miatt is sokak – elsősorban persze az első lakásukat vásárló fiatalok, illetve az idősebb korosztály – számára vonzó, hiszen ezáltal könnyen és gyorsan elérik a munkahelyet, egyetemet. A legnagyobb érdeklődés most a 1,5-2 szobás panellakások, illetve téglaépítésűek iránt mutatkozik, különösen akkor, ha tömegközlekedési csomópontok környékén, vagy a 4-es metró vonalán helyezkednek el. Utóbbiak esetében persze az árak is 5-10 százalékkal magasabbak az átlaghoz képest.

A lakásárak alakulása

A téglaépítésű lakásoknál 500 ezer forint feletti négyzetméterárakról beszélhetünk, míg a panellakások ára 430 ezer forint környékén alakul. De például Gazdagréten 450 ezer forintos négyzetméteráron kínálják a paneleket.

A jó megközelíthetőségű részek mellett vonzó a vevők számára Budatétény családi házas övezete – mely egy magas presztízsű része Dél-Budának –, ahogy Rózsavölgy is, itt azonban 50 millió alatt ne keressünk megfelelő állapotú ingatlant. Ugyanakkor az alacsonyabb presztízsű Nagytétényben jelentős a vevői érdeklődés a 25-30 milliós forintos házak iránt. Budafok pedig örök sláger, 35-40 millió forintos lélektani határral. Ezek mellett Péterhegy, Kelenvölgy és Sasad is keresett részek, utóbbinál kicsit magasabb árfekvésre számíthatunk.

A szakember a lakóparkok kínálatáról

Nem csak a használt ingatlanok, hanem az újak is vonzzák az érdeklődőket. Sőt, kijelenthetjük, hogy egyre több az újlakás-kereső a kerületben – jegyezte meg Balla Ákos. Őket szerencsére két nagy projektnek köszönhetően ki is tudják most szolgálni a Balla Ingatlan szakemberei.

Ilyen az Elite Park is, mely iránt szintén felfokozott az érdeklődés – mondta a Balla Ingatlan vezetője. Befektetési szempontból jó döntés itt egy lakás megvásárlása, hanem amiatt is vonzó az érdeklődők számára, mert közel fekszik az egyetemekhez és a munkahelyekhez, ráadásul mellette szól kedvező ár/érték aránya is.

Mindenki találhat a pénztárcájának megfelelő lehetőséget

Az árakkal kapcsolatban jó tudni, hogy a budapesti átlagot tekintve a megfelelő műszaki tartalmú, biztos anyagi háttérrel rendelkező, az építést már megkezdő beruházásoknál a négyzetméterár 600 ezer forint felett alakul, de általában magasabb. A XI. kerületben 600 ezernél indulnak az árak, és 1,4 millió forintig terjednek, az átlag pedig valahol 700 ezer forint környékén mozog.

Aki az említett kerületi értéksávon belül az olcsóbb újépítésűek közül választana, annak elsősorban a külső, albertfalvai részen érdemes tájékozódnia, ahol 30-40 négyzetméteres, egy-másfél szobás lakást is kaphat már 20 millió forintért.