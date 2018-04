Csúcsév lehet az idei a gazdaságban

Jelentősen javította a magyar gazdasággal kapcsolatos előrejelzését a Nemzetközi Valutaalap. Már az IMF szakértői is csaknem 4 százalékos GDP-növekedést várnak az idei évre, egészen pontosan 3,8 százalékot, ami azért is érdekes, mert általában ők készítik a legpesszimistább jóslatokat.

A Nemzetközi Valutaalap kedden kiadott világgazdasági prognózisában javított az idei és a jövő évi magyar GDP-növekedés előrejelzésén. A Világgazdasági kilátások, 2018 április című tanulmány szerint a magyar gazdaság idén 3,8 százalékkal, jövőre pedig 3 százalékkal növekedhet a tavalyi 4 százalék után. Az idei növekedési ütemet 0,4 százalékponttal, a jövő évit pedig 0,2 százalékponttal emelte a valutaalap.

Szajlai Csaba, a Figyelő főszerkesztő-helyettese az M1 Ma este című műsorában elmondta: a lényeg az, hogy egészséges lesz a gazdasági növekedés szerkezete, aminek fontos része a fogyasztás. Azt részint a reálbér-növekedés és a munkaerő-piaci kondíciók alakulása hajtja. Emlékeztetett: a munkanélküliségi ráta is 3,8 százalékon áll jelen pillanatban.

Csúcsév lehet a mostani

A szakértő szerint az idei lesz a csúcsév, ha összevetjük a korábbi prognózisokat és a megvalósult tényszámokat. Több szempontból is, leginkább a gazdasági növekedés tekintetében, emiatt pedig most kell kihasználni a költségvetési lehetőségeket.

Kiemelte azt is, hogy hazánkban most van az alacsony kamatok korszaka: érdemes tehát hitelt felvenni, amivel nagyon sok háztartás és vállalat élt is már.

Tartani kellene a szintet

Mint mondta, a döntéshozóknak arra kell figyelni a következő években, hogy a 4 százalék körüli gazdasági növekedés szintjén tudjanak maradni.

Szajlai Csaba felhívta a figyelmet, hogy a válság óta a külföldi befektetők sokkal óvatosabbak és megfontoltabbak, de a befektetéseik lekövetik a gazdasági növekedést. Ezzel kapcsolatban emlékeztetett a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara friss jelentésére, amely szerint az itthon megtelepedett cégek 84 százaléka ugyanitt ruházna be. Ez pedig azért nagyon fontos, mert nem csak az Audi- és Bosch-féle zászlóshajókról van szó, hanem a beszállítókról, akik magukkal szippantják a magyar vállalkozókat, munkát tudnak adni nekik.