Újabb rekordot döntött a belföldi turizmus

Újabb bevételi rekordot könyvelhetett el a belföldi turizmus az első negyedévben, a Szallas.hu legfisebb elemzése alapján ez a növekedés 12,5 százalék volt. Mint azt a Híradó.hu-val közölték, a hosszú hétvégékkel megtűzdelt időszakban Budapest, Eger és Hajdúszoboszló fogadta a legtöbb vendéget, az átlagos költés 35 382 forint volt, míg attrakciók tekintetében pedig az egri vár bizonyult a legerősebb turistamágnesnek.

A rekordszámú hosszú hétvége megtette a hatását, újabb csúcsot ért el a belföldi turizmus az első negyedévben: a Szallas.hu elemzése alapján a bővülés meghaladta a 12 százalékot 2017. hasonló időszakához képest. „Az extra pihenők hatása megmutatkozott az ott-tartózkodás időtartamában is. A legnagyobb növekedést a 3 éjre vonatkozó foglalásokban mértük, de részarányukat tekintve továbbra is az egyéjszakás tartózkodások voltak a legjellemzőbbek”– idézi a közlemény Drávai-Mészáros Juditot, a Szallas.hu marketing menedzserét.

Sokat használták a SZÉP-kártyát

Szálláshelytípusok tekintetében tovább nőtt az apartmanok és vendégházak dominanciája. Szállásra átlagosan 35 382 forintot költöttek a magyarok, ami 10 százalékkal több, mint 2017 első negyedévében. A legnagyobb növekedést a 150 000 – 200 000 forint értékű foglalásokban mérték a Szallas.hu szakemberei. Tavalyhoz képest valamivel ritkábban kerültek elő a SZÉP-kártyák fizetéskor, ám ezekben az esetekben jóval magasabb összegről szólt a számla, mely meghaladta az 53 ezer forintot.

Turista Budapesten. Fotó: Shutterstock

Drávai-Mészáros Judit kiemelte azt is, hogy már minden második vendég használta a modern mobilkommunikációs eszközöket – tehát mobiltelefont vagy tabletet – arra, hogy kiválassza az őt érdeklő szállást.

Itthon termálvíz és egri vár a csúcson

Idén is Budapest bizonyult a legerősebb turistamágnesnek az első negyedévben, a fővárost népszerűségben Eger, Hajdúszoboszló, Szeged és Pécs követte.

A magyarok előszeretettel látogatták a termálvízzel rendelkező helyeket: a 10 legnagyobb vendégforgalmat realizáló település több mint fele fürdőváros is egyben. „Tavaly óta már nemcsak szállást, de az utazási cél közelében található turisztikai szolgáltatásokat is ajánlunk letölthető kedvezménykuponok formájában. Ezek alapján az egri vár volt a legvonzóbb turisztikai attrakció, ugyanakkor a 10 legnépszerűbb élményprogram között többségében vannak a gyógyulást is szolgáló termálfürdő ajánlatok” – mondta Drávai-Mészáros Judit.

Top 10 belföldi település 2018 első negyedévében

(Zárójelben a tavalyi év ugyanezen időszakának helyezései)

1. Budapest (1.)

2. Eger (2.)

3. Hajdúszoboszló (6.)

4. Szeged (3.)

5. Pécs (4.)

6. Debrecen (7.)

7. Hévíz (5.)

8. Gyula (8.)

9. Győr (-)

10. Zalakaros (10.)

Top 10 belföldi élményprogram 2018 első negyedévében

1. Egri vár

2. Miskolctapolca Barlangfürdő

3. Hévízi Tófürdő

4. Zalakarosi Fürdő

5. Harkányi Gyógyfürdő

6. Festetics-kastély

7. Kehida Termál Gyógy- és Élményfürdő

8. Füzér Vára

9. Zsolnay Kulturális Negyed

10. Demjéni Termáltó

Határon túl a hófedte csúcsok vitték a prímet

Mint azt a az elemzés végén megjegyezték, a külföldi városok tekintetében sokkal inkább a sport dominált, a magyarok többsége valamilyen síelésre alkalmas hely közelében keresett szállóhelyet: a legnépszerűbb utazási célpont 2018 első negyedévében Zakopane volt.

Top 10 külföldi település 2018 első negyedévében

1. Zakopane (Lengyelország)

2. Krakkó (Lengyelország)

3. Donovaly (Szlovákia)

4. Wrocław (Lengyelország)

5. Karpacz (Lengyelország)

6. Kolozsvár (Lengyelország)

7. Lipótszentmiklós (Szlovákia)

8. Zár (Szlovákia)

9. Prága (Csehország)

10. Białka Tatrzańska (Lengyelország)