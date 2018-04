Hiába jött meg a nyárias meleg, még mindig gondot okoz a belvíz a földeken. Főleg az Alföldön, ahol sokfelé még mindig másodfokú a készültség. A mélyebben fekvő földeken a mezőgazdasági munkát is akadályozza a víz, pedig haladni kellene például a tavaszi vetéssel – hangzott el az M1 híradójában.

Fél lábszárig ér a víz az egyik nádudvari földön. Amerre csak ellátni, mindenütt víz borítja a lucernát. A tervek szerint napraforgót vetettek volna ide, de erre már nem lesz lehetőség, ugyanis májusig szinte biztos, hogy nem szárad ki a több mint 40 hektáros terület. Munkagépekkel így meg sem próbálnak rámenni a földre.



Az egyik karcagi gazda 300 hektáron búzát, zabot és rozst termeszt. Most a terület több mint negyedét nem fogja tudni bevetni a belvíz miatt. Kárát több 10 millió forintra becsüli.

Jász- Nagykun-Szolnok megyében a gazdák fele hasonlóan járt. Közel 15.000 hektár termőterület van még most is víz alatt. Ennek fele őszi vetés, másik fele pedig bevetésre váró szántóterület. A kár akkora, hogy a földtulajdonosok akár a jövedelmük 60 százalékát is elveszíthetik.

Bár a szeles és enyhe időnek köszönhetően egyre több helyen kezdhetik el a tavaszi vetést a gazdálkodók, a mélyebb fekvésű, jellemzően alföldi területeken körülbelül 100-150 ezer hektáron még heteket kell várni a munkákkal. Azoknak, akiknek május végéig művelhetővé válik a földje, a repce, a búza, a tavaszi árpa és a rozs helyett még vethetnek napraforgót vagy kukoricát.

A Gabonatermesztők Országos Szövetségének felmérése szerint a belvíz miatt idén várhatóan 10-20 ezer hektárnyi földet egyáltalán nem tudnak majd bevetni a gazdák.