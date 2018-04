Csányi Sándor: Az akvizíciókat nézve intenzív lesz az idei év

Valószínűleg intenzív lesz az idei év az akvizíciók tekintetében, a részletekről remélhetőleg a nyár elején, közepén tájékoztat majd a bank – mondta Csányi Sándor az OTP közgyűlése után tartott sajtótájékoztatón.

A bank elnök-vezérigazgatója jelezte: elindult a szerb akvizíció során a tevékenységek, a pénzintézetek összevonása, a horvát akvizíciónál pedig őszre fejeződhet be ez a folyamat. Hozzátette: úgy tűnik, hogy jó időzítéssel lépett be ismét az OTP a horvát piacra, mert ott is lassan kedvező lesz a makrogazdasági helyzet.

Csányi Sándor elmondta, hogy Európára és a térségünkre összpontosulnak majd az akvizíciók.

Az elnök-vezérigazgató beszélt arról is, hogy Magyarországon figyelik az OTP-fiókok tevékenységét, de fiókleépítést nem terveznek, külföldön, az akvizíciók helyszínén azonban a szinergiák kihasználása érdekében várhatóan 60-70 fiókot bezárnak, illetve összevonnak.

“A kétharmadot nem kívánnám kommentálni, a piac kommentálta” – mondta Csányi Sándor a lezajlott választásokra vonatkozó kérdésre.