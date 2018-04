Vasúttal olcsóbban utazhatunk a Balaton északi partján

A MÁV-START október 31-ig a Balaton Best turisztikai kártyával utazók részére ötvenszázalékos, egy útra szóló üzletpolitikai kedvezményt biztosít Balatonfüred–Balatonalmádi és a köztes állomások – Balatonarács, Csopak, Alsóörs, Káptalanfüred – közötti utazáshoz - ismertette a MÁV Start szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleménye.

Mint azt a közleményben ismertetik, a kártya alapján alkalmanként legfeljebb két felnőtt válthat kedvezményes árú menetjegyet. Feláras vonat igénybevétele esetén az adott vonatra érvényes felárat meg kell fizetni. Felhívják a figyelmet arra, hogy a kedvezmény mellett korlátozások is járnak a kártyához, ugyanis útmegszakítás nem lehetséges, és hosszabb út részbeni fedezésére sem használható fel.

A felhasználás módja is különleges: az ötvenszázalékos menetjegy a feltüntetett napon érvényes utazásra, az utazást legkésőbb a rá következő napon 3 óráig be kell fejezni. A kedvezmény csak a jegyen feltüntetett sorszámú Balaton Best kártya felmutatásával együtt érvényes, ennek hiányában a kedvezményes árú menetjegyet az ellenőrzést végző jegyvizsgáló teljes árú menetjegyre egészíti ki.