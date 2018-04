Van új az app alatt: személyi kölcsön mobilalkalmazással

A CIB Bank kifejlesztette, az ügyfelek megkedvelték – megtörtént az ezredik személyikölcsön-igénylés mobilalkalmazáson keresztül. A tavaly bevezetett szolgáltatás népszerűségét a kényelem mellett a gyorsaság iránti igény magyarázza: a felhasználók rengeteg időt spórolnak a mobiltelefonos igénylés esetén akár hét perc alatt folyósított kölcsönnel.

Még nincs egy éve, hogy elérhető a lehetőség, de úgy tűnik, a CIB Bank ismét ráérzett az ügyféligényekre: már ezernél is többen kaptak személyi kölcsönt a pénzintézet mobilapplikációján keresztül. Az elmúlt időszak tapasztalatai nemcsak az új megoldás növekvő népszerűségét jelzik, de azt is megvilágítják, kik az online igénylő ügyfelek.

Így működik

A banknál számlát vezető ügyfelek személyre szóló ajánlatot kapnak a CIB Bank mobilalkalmazásában, és ha érdekli őket a lehetőség, néhány lépésben igényelhetnek személyi kölcsönt az ajánlatban szereplő összeg erejéig. A folyamaton végighaladva akár hét perc alatt megtörténik az automatikus bírálat, és az igényelt hitelösszeg folyósítása az ügyfél CIB Banknál vezetett bankszámlájára.

A CIB-nél az ügyfelek mintegy negyven százaléka segítség nélkül, egyedül csinálja végig az okostelefonján a kölcsönigénylést

(Fotó: MTI)

Kölcsön hét perc alatt

Az ügyfelek mintegy negyven százaléka segítség nélkül, egyedül csinálja végig okostelefonján a kölcsönigénylést, a többiek a bankfiókban vagy a telefonos ügyfélszolgálaton dolgozó kollégák segítségét is igénybe veszik. Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy az utóbbi esetekben is rengeteg időt megtakarítanak, hiszen a mobilappon keresztül az ügyfél-azonosításon túl a hitelképesség vizsgálata is megtörténik, így akár hét perc alatt az igénylő számláján lehet a kölcsönösszeg.

Bővebbena témáról itt olvashat.