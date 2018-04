Paks: Gazdaságos és biztonságos új blokkok lesznek

Gazdaságosak, megtérülők és biztonságosak lesznek a paksi erőmű megépítendő blokkjai - jelentette ki a paksi atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter szerdán, Várpalotán.

Süli János a Jó szerencsét! köszöntés elfogadásának 124. évfordulója alkalmából rendezett emlékülésen tartott előadásában hangsúlyozta, hogy az atomenergia-ipar és a bányászat egymást feltételező, egymással összefüggő iparágak. Kiemelte: a paksi atomerőműben létesítendő két új blokk megépítését a folyamatosan növekvő energiaigény, a meglévő erőműpark elöregedése és a fogyatkozó energiatartalékok indokolják. A fejlesztés lehetővé teszi a tartósan olcsó energia előállítását, valamint a térség fejlődését is előmozdítja – mondta.

Süli János, a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter. MTI Fotó: Sóki Tamás

Hozzátette: az erőmű 7,3 százalék profitot termel majd a következő 60 évben. Felidézte, hogy 2009-ben döntött a parlament az atomerőmű bővítésének előkészítéséről, majd 2014-ben a kormány aláírta az orosz féllel való megállapodást. Az érdemi munka 2015-ben kezdődött, ezt követően 1,5 éves szünet következett a brüsszeli bizottság vizsgálatai miatt. 2018 februárjában az orosz fél birtokba vette a felvonulási területet, amelyen 72 épület létesül majd. A legfontosabb engedélyek már rendelkezésre állnak, a főépületre vonatkozó engedély azonban legkorábban 2019 október végén lesz meg – fűzte hozzá.

Ezernél több lakás is épül az építőknek

Az építkezésen közel 8 ezer ember dolgozik majd, 1350 lakás is épül, így a beruházástól jelentős térségfejlesztés is várható – húzta alá. Süli János elmondta azt is, hogy Magyarországon az elmúlt esztendőben 2,6 százalékos volt az energiaszükséglet növekedése, az ezt megelőző évben közel 1 százalék, 2030-ra pedig 3-5 ezer megawatt plusz kapacitásra lesz szükség, ami elengedhetetlenné teszi az új, egyenként 1200 megawattos blokkok építését.

Az építkezés tiltott állami támogatást nem tartalmaz, nem sért versenyjogot, pénzügyileg pedig szigorúan ellenőrzött – mondta Süli János. Közölte, a két blokk értéke 12,5 milliárd euró, 80 százalékban orosz, 20 százalékban magyar forrásból épül meg. A tárcanélküli miniszter szerint a fővállalkozó referencia-erőművet kíván megépíteni Pakson, ezért különösen fontos számára az építkezés kimenetele.

Beszélt arról is a tárca nélküli miniszter, hogy az erőmű környezetében lévő 41 településen, valamint a környező országokban is közmeghallgatást tartottak, amelyeken az derült ki, hogy a beruházást pozitívan fogadják. ”Az atomerőmű bővítése lehetővé teszi azt, hogy olcsó energiát legyünk képesek hosszú távon előállítani, ami pedig új munkahelyek létesítését teszi majd lehetővé” – fűzte hozzá.

A Jó szerencsét! köszöntés elfogadásának 124. évfordulója tiszteletére rendezett emlékülés, amelyet 24. alkalommal rendeztek meg Várpalotán, a bányászok emléktáblájának megkoszorúzásával folytatódott.