Biztosított a gazdasági növekedés folytatása a választások után

Régiós szinten is példamutatók Magyarország makrogazdasági adatai a szakértők szerint. Az adócsökkentés és az államadósság még további mérséklése mellett a jövőben vélhetően a versenyképesség növelése és a családok még jelentősebb támogatása kerülhet a magyar gazdaságpolitika fókuszába.

A magyar államadósságot nagyon jól lehet finanszírozni, hiszen Magyarország mindhárom nagy hitelminősítőnél befektetésre ajánlott kategóriába tartozik – mondta Szajlai Csaba, a Figyelő főszerkesztő-helyettese az M1 Szemtől szembe című műsorában. A gazdasági szakújságíró emlékeztetett, hogy a Fitch Ratings már közvetlenül a választások után kijött egy elemzéssel, amely szerint akár már idén felminősíthetik hazánkat a pénzpiaci „topligába”.

Prioritás a családok támogatása és az adócsökkentés is

Úgy véli, hogy a Matolcsy-féle iskola nagyon is következetes ebből a szempontból. A jó teljesítményt alátámasztja, hogy a monetáris és fiskális politika kéz a kézben jár – mutatott rá. Szajlai szerint az alacsony jegybanki alapkamat és a gazdasági növekedés akár a nulla deficites államháztartási hiányszintet is lehetővé tenné.

Regős Gábor közgazdász, a Századvég munkatársa felhívta a figyelmet, hogy már március 6-án, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) gazdasági évértékelőjén meghatározták a jövő céljait. A rendezvényen Parragh László, az MKIK vezetője mellett részt vett és felszólalt Orbán Viktor miniszterelnök, Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter és Matolcsy György jegybankelnök is.

Beszédeikben nagy hangsúlyt fektettek az eddig is prioritásnak tartott adócsökkentésre, valamint a GDP-arányos államadósság csökkentésére, ám emellett új célként felmerült a versenyképesség növelése, illetve a családok még jelentősebb támogatása – elevenítette fel a Századvég szakértője a gazdasági évértékelőn elhangzottakat.

Szajlai Csaba a versenyképesség növelése kapcsán megjegyezte, hogy a heteken belül felálló új kormány vélhetően a Matolcsy György vezette Magyar Nemzeti Bank kutatók által a közelmúltban közzétett elemzés megállapításaiból fog meríteni. Kiemelte: az ország makrogazdasági mutatói kifejezetten jók, és évek óta stabilan javulnak, de a versenyképesség és a termelékenység tekintetében van még hova felzárkóznunk.

Kézzelfogható eredményeket hozott a gazdaság erősödése

A gazdasági szakújságíró úgy látja, hogy a béremelkedések ütemét és a foglalkoztatottsági adatok javulását minden aktív korú honfitársunk érzi. Az OECD kutatásai szerint is éllovas ezeken a területek Magyarország – hangsúlyozta.

A lakosság érzékeli a gazdasági fellendülést – hívta fel a figyelmet Regős Gábor az egyéb területekre is. A fent említettek mellett a fogyasztásra és az utazásra fordítható megtakarítások kimutatható növekedését említette. Ez vissza is köszön a hazai turizmus átalakulásában. A korábban jellemzően nyárközpontú szezon egyre inkább kitolódik az év többi időszakára is.

A Századvég szakértője kiemelte azt is, hogy az alacsony jegybanki alapkamat nagyban kedvez azoknak, akik hitelt törlesztenek.