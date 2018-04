Áprilistól már elérhetőek a hajtatott magyar zöldségek

A kora tavaszi zord időjárás kevésbé érintette a zöldséghajtatást, így áprilistól már a teljes választéka elérhető a korai magyar zöldségeknek, közölte a Nemzeti Agrárkamara (NAK) a Híradó.hu-val. Ebben azt is közölték, hogy az import termékeket fokozatosan váltják le a magyar termékek, melyek mind ízben, mind frissességben felülmúlják azokat.

A közleményben leszögezik, ma Magyarországon a zöldséghajtatásnak komoly hagyományai vannak, hiszen jelenleg mintegy 2600 hektáron termesztenek a magyar gazdák üvegház és fóliasátor alatt zöldségeket. Az elmúlt években folyamatos fejlődés volt tapasztalható az ágazatban, melyhez hozzájárult a magyar termálenergia, valamint az üvegházi technológiák korszerűsítése is. A legnagyobb termőterület a kiváló fényviszonyokkal rendelkező dél-alföldi régióban található, ahol megtermelik a hajtatott zöldségek mintegy nyolcvan százalékát.

Magyar zöldség. MTI Fotó

Felsorolják, a hagyományosan legkorábbi termékek közül a retek, a hagyma és a salátafélék mellett mára már a teljes választék – paprika, paradicsom, uborkafélék, hajtatott sárgarépa, káposztafélék – a korai kínálat része. A kiskereskedelmi láncok mellett folyamatos a termékek megjelenése a budapesti és a szegedi nagybani piacon is. Ezek alapján várható, hogy a következő hetekben minimálisra csökken a jellemzően mediterrán térségből származó import termékek kínálata.

Örvendetesnek tartja a NAK, hogy a Vidékfejlesztési Program pályázati felhívásaira beérkezett igények alapján a zöldséghajtatás további fejlődése várható, ami a korszerű technológiák miatt nem csak a hozamokat és a minőséget javítja, de akár egy-egy hónappal meg is hosszabbíthatja a magyar termékek szezonját. Ismertetik, hogy jelenleg mintegy 400 ezer tonna hajtatott zöldségfélét állítanak elő Magyarországon, melynek 90 százalékát itthon értékesítik. A fejlesztések eredményeként növekvő árualap a jövőben lehetőséget biztosít az exportpiacok bővülő ellátására is. Ehhez viszont szükséges a termelők szorosabb együttműködése is, a sikeres közös értékesítés érdekében.

Mint írják, a Vidékfejlesztési Program pályázati felhívásaira beérkezett igények alapján a zöldséghajtatás további fejlődése várható, ami a korszerű technológiák miatt nem csak a hozamokat és a minőséget javítja, de akár egy-egy hónappal meg is hosszabbíthatja a magyar termékek szezonját. Megjegyzik, értékelésül szerint vásárlói szempontból különleges értéket jelent, hogy a magyar hajtatott zöldségfélék minden nap frissen kerülnek a fogyasztók asztalára.