A munkakörnyezet befolyásolja a hatékonyságot

A munkaerőpiac átalakulásával a munkahely jelentése és szerepe egészen más, mint néhány évvel ezelőtt. Egyre több munkáltató ismeri fel a munkakörnyezet jelentőségét a dolgozók bevonzásában és megtartásában, és használja az irodát munkáltatói márkájuknak egyfajta lenyomataként.

A munkaerőhiány napjainkban már nemcsak a korábban ismert mérnök és IT-szakmákat érinti, hanem gyakorlatilag minden, szaktudást igénylő kék- és fehérgalléros területet.

„Az álláskeresők ma nagyon sok lehetőség közül választhatnak, éppen ezért a versenyképes fizetés már alapvetőnek számít, és az egyéb juttatások, valamint a munkakörnyezet kap egyre nagyobb hangsúlyt a döntésekben. Az állásinterjún tízből kilenc jelölt említi meg a csapat és az iroda fontosságát, vagyis olyan tényezők váltak lényegessé, hogy mennyire világos, kényelmes, fiatalos, modern a munkahely, van-e parkolási lehetőség, kerékpártároló, zöldség, gyümölcs, ingyenkávé, illetve a leendő munkavállaló tud-e valahol pihenni két feladat között. Abszolút elvárás, hogy a munkahely otthonos legyen” – vázolta Göröcs Lili, a Profession.hu HR vezetője.

Hangulatos és praktikus

„Nem feltétlenül a drága berendezésen múlik, hogy motiváló-e a munkakörnyezet, sokkal inkább az iroda hangulata, személyre szabottsága. Olyan munkakörnyezetre van szükség, ahol a dolgozók valóban jól érzik magukat, ezért érdemes bevonni őket az iroda kialakításába. Számunkra jó gyakorlatnak bizonyult, hogy az alapok megteremtése után megkértük a kollégákat, hogy töltsék meg tartalommal a teret, így például a csocsóasztal vagy a masszázsfotel kiválasztására jelentkezhettek, akik számára ez valóban fontos volt, ahogy a dekorációra is kaptunk javaslatokat. A beköltözést követően is vártuk a visszajelzéseket, és változtattunk, ahol szükséges volt, így a végeredmény nemcsak otthonos lett, de maximálisan a dolgozói igényeket szolgálja” – avat be Varga Balázs marketingvezető, aki a 2016-os év irodájaként értékelt Profession iroda megvalósításának felelőse volt.

Várhatóan egyre inkább elmosódnak a határok a munkahely és az otthon között, és egy újfajta összhang jön létre

Jövőbe mutató változások

Hogy milyenek lesznek, illetve lesznek-e a szó mai értelmében használt munkahelyek néhány év, esetleg évtized múlva, még kérdés, de számtalan változás érezteti a hatását már most is. „A munkahely fogalma feltehetően teljesen új értelmet nyer majd. Korábban munka-magánélet egyensúlyról beszéltünk, várhatóan azonban egyre inkább elmosódnak a határok a két élettér között, és egy újfajta összhang jön létre – ezért olyan hangsúlyos már most is az irodák otthonossága. Ahogy a munkaidő hagyományos keretei is kezdenek megdőlni, így lesz ez térben is: bizonyos vélemények szerint a home office és a coworking helyek relevanciája folyamatosan nőni fog. Ezzel együtt valószínűleg a munkahely intézménye sem fog megszűnni, mivel különösen az Y és Z generáció számára fontos a csapat, a közös munka élménye, de ezek lehetnek folyamatosan változó vagy épp a jelenleginél jóval kisebb helyek is” – mondta a HR vezető.

