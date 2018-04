Csökkentek a munkaerőpiaci különbségek

Csökkentek az elmúlt években az elsősorban a nyugati és a keleti megyék közötti munkaerőpiaci különbségek – írja hétfői számában a Magyar Idők.

A cikk szerint a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai azt mutatják, hogy az országos tendenciákkal együtt minden megyében csökkent a munkanélküliek száma, míg bizonyos régióban az állástalanok aránya 2010-ben még meghaladta az országos átlagot, mára alulmúlta azt.

A jövedelmek a keleti megyékben az elmúlt két évben nagyobb mértékben nőttek, mint nyugaton. Ennek oka többek közt, hogy a keleti megyékben, elsősorban az alacsonyabb keresetű munkakörökben szintén megjelent a munkaerőhiány, habár tízszer annyi állástalan található Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, mint Győr-Moson-Sopron megyében.

Az ország nyugati területein is emelkedtek a keresetek, ugyanakkor ott a magas bázis miatt már kisebb mértékben, ráadásul a minimálbérért és a garantált bérminimumért dolgozók aránya is lényegesen alacsonyabb. A keleti megyék keresetemelkedéséhez az is hozzájárulhat, hogy a közfoglalkoztatottakat egyre nagyobb számban sikerül integrálni az elsődleges munkaerőpiacra – olvasható a cikkben.

A munkanélküliségi ráta országos átlagban 2018 februárjára 4,1 százalékra csökkent, 2010 azonos időszakában ez az arány 9,8 százalék volt. A megyei foglalkoztatási adatok azonban azt mutatják, korábban több helyen az országos átlagot meghaladta a munkanélküliség, mára az állástalanok száma annál alacsonyabb. A dél-alföldi régióban a munkát keresők két százalékkal többen voltak, mint az országos átlag, mára ugyanakkor a közgazdasági értelemben vett teljes foglalkoztatottsághoz közelítő értékeket jeleztek a megyei hivatalok.

Továbbra is Budapesten van a legkevesebb álláskereső, mindössze másfél százalék. Jelentősen csökkent ezenkívül a nyugat-dunántúli munkanélküliség, habár az érintett megyékben az átlagnál kevesebben voltak korábban is.