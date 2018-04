Látványos a cégalapítási kedv

Az idei év első negyedévében 7100 fölé emelkedett a cégalapítások száma, hasonlóan magas értéket 2014-ben regisztráltak utoljára. Az adat az előző év azonos időszakát tíz százalékkal haladja meg.

Összesen 7127 új cégalapítást tettek közzé 2018 első negyedévében, ami tíz százalékkal haladja meg az előző év azonos időszakát és öt százalékkal az előző negyedévet.

„A magas cégalapítási számoknál azonban talán még érdekesebb, hogy a 2012 óta folyamatosan szigorodó cégjogi környezet úgy tűnik, mostanra meghozta eredményét. A cégalapítási trend és a gazdasági trend közeledik egymáshoz” – mondta Pertics Richárd, az Opten céginformációs igazgatója. Mint mondta, a korábbi évekre ez kevéssé volt igaz. A 2012 előtti évekre a dömping szerű cégalapítás volt a jellemző gazdasági trendtől függetlenül. A 2012-es cégjogi szigor pedig a cégalapítások drasztikus visszaesését hozta, ami átváltott stagnálásba az elmúlt négy évben, pedig ezekben az években a gazdaság teljesítménye már javulóban volt.

A 2012-es cégjogi szigor a cégalapítások drasztikus visszaesését hozta, ami átváltott stagnálásba. Áttörés most történt

Stockphoto

A szaekmber szerint 2-3 negyedévből nagyon hosszú távú következtetéseket még nem érdemes levonni, de az elmúlt időszak bizakodásra ad okot. Tavaly az utolsó és 2018 első negyedévében is stabilan növekedtek a cégalapítási számok, ami azért is különleges, mert 2012 óta nem volt két egymást követő negyedév, amikor növekedett volna a frissen létrejövő cégek száma.

Általános cégalapítási hullám

Természetesen a magas cégalapítási szám önmagában nem jelent megváltást a hazai gazdaság számára. Jó jel azonban, hogy a gazdasági teljesítmény szinkronban mozog a cégalapítással, de a szinkronnak a tartóssága azért még kérdéses, illetve a cégek várható élettartama sem túl rózsás még.

A cégek száma csökkenőben van, ám a cégstruktúrának szüksége van további tisztulásra

Stockphoto

„Ágazati szinten vizsgálva, az elmúlt tíz évre jellemző volt, és most is bebizonyosodott, hogy az építőipar reagál a legérzékenyebben a gazdaság változásaira – fogalmazott az Opten szakértője. Közölte, az építőipar már mintegy egy éve növekedő cégalapítási számokat produkál, de ez eddig kevés volt az össz-ágazati cégalapítási kedv átbillentéséhez. Az építőiparhoz azonban felzárkózott az energetika, a közigazgatás, a vendéglátás és a logisztika, így ezen ágazatokkal összességében már általános cégalapítási hullámról is beszélhetünk.

Bővebben a témáról itt olvashat.