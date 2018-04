Gyorsuló pályán az ipari termelés

Februárban az ipari termelés 4,1 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit, a nyers és a munkanaphatástól megtisztított adatok szerint egyaránt – jelentette pénteken első becslése alapján a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Az ipari termelés 2015 óta 9,6, 2010-hez képest pedig 34 százalékkal bővült.

A termelés az év első két hónapjában 5,4 százalékkal nagyobb volt, mint az előző év azonos időszakában. (A munkanapok száma idén februárban megegyezett a tavalyival.) A három legjelentősebb feldolgozóipari terület közül az élelmiszeripar termelése februárban is átlagot meghaladóan nőtt a januári kiugró 9,8 százalékos emelkedés után.

Pörgött a fémalapanyag és fémfeldolgozás

Az elektronikai iparban átlag körüli volt a növekedés, a járműgyártás termelése csak kismértékben nőtt az egy évvel korábbihoz képest – mondta Paczári Miklósné, a KSH osztályvezetője.

Hozzátette, jelentősen bővült a közepes súlyú ágazatok közül a fémalapanyag és fémfeldolgozás, a vegyi anyag, a műanyag és nem fém ásványi termékek kibocsátása. A gép és a gépi berendezések gyártása visszaesett az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Az előző hónaphoz viszonyítva csökkent a termelés az elektronikai iparban, a járműiparban és a gyógyszergyártásban.

Suppan Gergely, a Takarékbank elemzője közölte: a Takarékbank várakozásainak megfelelve, 4,1 százalékra lassult az ipari termelés növekedési üteme februárban az előző havi 6,9 százalékról, ami döntően bázishatás eredménye, mivel szezonálisan és munkanaphatással kiigazítva az ipari termelés 0,5 százalékkal nőtt az előző hónaphoz képest. Az ipari termelés növekedése összhangban van a német és cseh ipar februári lassulásával.

Mint mondta, az idei év elejétől a tavalyihoz képest élénkülő az ipari termelésre számítanak, amit az elmúlt hónapokban évtizedes és történelmi csúcsokat döntögető – bár azóta többnyire ereszkedő, de magas szinteken maradó – hazai, német és európai ipari bizalmi és beszerzési menedzser indexek jeleznek előre, tükrözve az euró-övezet robusztus növekedését. Az ipari termelés idei gyorsulását az év során üzembe lépő új feldolgozóipari kapacitások – különösen új járműgyártási kapacitások (új modellek gyártása az Audinál és a Mercedesnél) – is támogathatnak.

Az ipari termelés idei gyorsulását az év során üzembe lépő új feldolgozóipari kapacitások támogathatják

Suppan szerint az ipar élénkülése a második félévben lehet látványosabb a tavalyi második félévi gyengébb bázis miatt is. Idén összességében 7 százalék fölé gyorsulhat az ipari termelés növekedése a tavalyi 4,8 százalék után, ami jelentős mértékben hozzájárulhat a GDP növekedés idei gyorsulásához, így idén 4,5 százalékos GDP növekedésre számít a Takarékbank, de a számos felfelé mutató kockázat miatt a növekedés ennél gyorsabb is lehet. A konjunktúramutatók alapján az ipari termelés akár szignifikánsan gyorsabban is növekedhet. Az ipar erőteljesebb növekedését a munkaerőhiány akadályozhatja, így előtérbe kerülhetnek, egyes területeken elkerülhetetlenek a technológiai és gépesítési beruházások. Az elemző közölte: 2015 óta az ipari termelés 9,6, 2010-hez képest pedig 34 százalékkal bővült.

Pro és kontra

Lassabb tempóra váltott februárban a magyar ipar. Az idén 5 százalék körüli bővülésre van kilátás – fogalmazott Németh Dávid, a K&H Bank Zrt. vezető makrogazdasági elemzője. Mint mondta, a februári adatok lassulást jelentenek, ugyanis januárban az éves növekedés közel 7 százalékot tett ki, decemberhez képest pedig 1,5 százalékos volt a bővülés.

Decemberben és januárban is kifejezetten erős volt az ipari teljesítmény

Elmondta, hogy a magyar ipar teljesítménye függ a nemzetközi környezettől. Márpedig a februári német ipari adatok gyengére sikerültek, ott az éves növekedés 2,6 százalékra lassult a januári 6,3 százalékról. Ez óvatosságra ad okot magyar szempontból, mivel Magyarországnak Németország a legnagyobb kereskedelmi partnere. Ugyanakkor pozitív hatással lesznek a magyar ipar teljesítményére a következő 1-2 évben kiépülő új – többek között járműipari – gyártókapacitások. A szakember szerint a jelenlegi kilátások alapján idén a magyar ipar öt százalék körüli emelkedésre lehet képest.

Kedvező havi növekedés

Nyeste Orsolya, az Erste Bank szenior makrogazdasági elemzője kiemelte, a vártnak megfelelően alakultak az ipari kibocsátási adatok. Hozzátette: decemberben és januárban is kifejezetten erős volt az ipari teljesítmény a rövid bázisú havi indexek szerint, ehhez képest a februári további 0,5 százalékos havi növekedés kifejezetten kedvezőnek mondható. Az ipari kilátások továbbra is pozitívak.

Magas szinten állnak az üzleti bizalmi indexek, jól alakul a konjunktúra a főbb exportpiacainkon, illetve a korábbi évek kapacitásbővítései a szektorban kezdenek lassan termőre fordulni. Az idei évben így gyorsulhat a kibocsátás növekedésének üteme, s az év egészében az ipari teljesítmény növekedése valószínűsíthetően meghaladja majd az öt százalékot, a GDP növekedés stabil bázisát jelentve.