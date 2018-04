Szijjártó: Folytatni kell a magyar gazdasági sikereket

A hagyományos ipari korszakban elért sikereket a digitális forradalom után is fönn kell tartani, ennek érdekében adókedvezményekkel és támogatásokkal kell magyarországi beruházásokra ösztönözni a fejlett technológiát teremtő nagyvállalatokat – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten, a Zoltek beruházásbejelentő sajtótájékoztatóján.

A tárcavezető hangsúlyozta, Magyarország gazdasága nyitott, teljesítményét ezért a külföldi vállalatok beruházásai jelentős mértékben befolyásolják.

Szijjártó Péter ismertette: a japán Zoltek 30,8 milliárd forintos beruházással 357 új munkahelyet teremt nyergesújfalui üzemében, a fejlesztéssel 8 új gyártósor jön létre és 10 ezerről 15 ezer tonnára emelkedik az éves szénszálgyártó kapacitás. A kormány 8,1 milliárd forinttal támogatja a beruházást, amely Európa legnagyobb szénszálgyártó központját teremti meg Magyarországon, így az európai szélerőművekhez túlnyomórészt az itt készült termékeket fogják fölhasználni – tette hozzá.

Szijjártó Péter közölte, hogy a nyergesújfalui gyár megrendelői között a Mercedes, a BMW és a Toyota is ott lesz, hiszen – mint mondta – a szénszálas technológiát az autóipar is felhasználja a karosszériaelemek készítéséhez.

A miniszter kiemelte, hogy a szénszálgyártás folyamatos kutatást, fejlesztést és új technológiákat igénylő, innovációt eredményező ágazat, amelyben a Zoltek világszinten is vezető szerepet játszik, Magyarország mellett az Egyesült Államokban és Mexikóban folytat gyártási tevékenységet. Jogelődjével együtt a vállalat 23 éve működik Magyarországon és jelenleg 1260 embert foglalkoztat, a szénszálas technológiát a Budapesti Műszaki Egyetemmel kötött együttműködés alapján a felsőoktatásban is tanítani fogja – közölte.

Szijjártó Péter a magyar beruházási környezet elismeréseként értékelte, hogy újabb jelentős befektetés érkezett a világ harmadik legnagyobb gazdaságából. A Magyarországon működő 170 japán cég 26 ezer embernek ad munkát, a két ország kereskedelmi forgalmának értéke tavaly meghaladta a 2 milliárd eurót, a távol-keleti vállalatok technológiai szintje megújulást hoz az európai gazdaságba – tette hozzá.

Takeucsi Josihiro, a Zoltek vezérigazgatója a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a cég biztosítja a világ szénszálgyártásának a felét és évről évre növekvő vásárlói igényt elégít ki. A szénszálas termékeket – mint mondta – szélerőművek turbináinak megerősítésére és repülőgépek fékrendszereihez használják föl, de az olajkutatásban és olajfúrásban, valamint a hajó- és a sportszergyártásban is alkalmazzák. Hozzátette, hogy a technológia az elektromos autók gyártásához is nélkülözhetetlen, ezért a vezérigazgató várakozása szerint a Zoltek magyarországi csoportja az európai elektromobilitási kutatásokba is bekapcsolódhat.

Völner Pál, a térség országgyűlési képviselője (Fidesz) üdvözölte, hogy a nyergesújfalui gyár termékei a környezetvédelmet és a legfejlettebb technológiákat egyesítik. A beruházás megfelel annak a kormányzati törekvéseinek is, hogy termelő és munkahelyteremtő beruházásokat kell Magyarországra telepíteni – tette hozzá.