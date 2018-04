Mintegy kétmilliárdot ruházott be a Szarvasi Vas-Fémipari Zrt.

A cég a projekt révén az IKEA egyik lámpacsaládjának kizárólagos gyártójává válik – hangzott el kedden, Szarvason sajtótájékoztatón, ahol Csébits Ferenc vezérigazgató elmondta: a fejlesztéssel közel 200 új munkahelyet teremtenek Szarvason.

Kifejtette, a cég az emblematikus Szarvasi márkájú kávéfőző gépekből évente 130 ezer, míg lámpából 2 millió darabot gyárt, utóbbinak 70 százalékát exportálják a világ szinte valamennyi országába. A beruházásnak köszönhetően jövőre a 2016-os kétszeresére bőbülhet a termelés. Gáspár Gergely kereskedelmi igazgató a projektről szólva kifejtette, a 100 százalékig magyar tulajdonban lévő vállalat 1996-ban kötött partnerségi megállapodást a svéd bútorkereskedő óriásvállalattal, az IKEA-val. A közelmúltban pályáztak a cég egyik lámpacsaládjának egyedüli gyártására, “amely az egyik legösszetettebb lámpa a kínálatban, mintegy 40 alkatrészből áll” – magyarázta.

Az MTI-nek elmondta, a gyártást egy kínai vállalattól veszik át, számításaik szerint nyáron már a cég lesz a termék kizárólagos beszállítója az IKEA-nak. Jelenleg heti 20 ezer darab lámpát készítenek, de a gyártás átvétele után évi 1 millió lámpa értékesítését tervezik – tette hozzá. A vállalat a beruházás során 4 ezer négyzetméter üzemterületet újított fel, amelyből 2500 négyzetméter termelési terület. Csaknem 30 gépet, fröccsöntő berendezéseket, adagoló- és szárítórendszert, új lakkozósort, vákuum fémgőzölő kabint szereztek be; és háromféle új technológiát vezettek be, nagyfokú automatizálást és robotizálást is végrehajtva. A tervezett 200-ból 120 új munkavállalót már felvettek. Egy részük diplomás, vezető szakember – fejtette ki Gáspár Gergely. Hozzátette, a beruházás révén a fröccsöntő üzemükben évente minimum 74 millió darab alkatrészt fognak gyártani, árbevétel-növekményük számítások szerint hatmilliárd forint lesz.

A kétmilliárd forintos beruházási költség körülbelül 10 százalékát pályázati forrásból, 15 százalékát saját erőből, a fennmaradó részt banki hitelből finanszírozták – mondta el az MTI-nek. Dankó Béla (Fidesz), a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, az ilyen fejlesztések járultak hozzá, hogy tavaly a magyar gazdaság 4 százalékos növekedést tudott elérni. Megjegyezte, 2010-hez képest 750 ezerrel többen dolgoznak, tavaly 40 ezer közmunkás helyezkedett el a versenyszférában, és húszezren tértek haza külföldről. Babák Mihály (Fidesz-KDNP) polgármester úgy fogalmazott, a beruházás a térség népességmegtartó-erejét nagyban segíti, és a diplomások számára is vonzó jövőképet kínál.

A Szarvasi Vas-Fémipari Zrt.-t 1952-ben szövetkezetként alapították, 1998 óta működik részvénytársaságként. Kávéfőzőt 1970-ben, lámpákat 1972-ben kezdett gyártani. A vállalat Magyarország legnagyobb lámpa- és világítótest gyártó üzemévé vált, a lámpák előállításához szükséges műanyag-, fa-, és fém alkatrészek saját üzemeikben készülnek, emellett saját galvanizáló, valamint festő gyártósorokkal is rendelkeznek. Üveghajlító üzemükben – amely Európában az egyik legnagyobb teljesítményű ilyen üzem – négy ipari kemence segítségével folyamatosan állítják elő az üvegburákat és üveglapokat.

A dolgozók létszáma 420, kétharmaduk lámpa-, egyharmaduk kávéfőző gyártással foglalkozik. A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a vállalat adózott eredménye 2016-ban 56 millió forintra nőtt az egy évvel korábbi 16 millióról. Az értékesítés nettó árbevétele 2016-ban 3,77 milliárd forint volt, míg egy évvel korábban 3,8 milliárd. Ebből a belföldi értékesítés 1,57 milliárd forintot tett ki az előző évi 1,2 milliárddal szemben.