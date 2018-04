Járműipari beszállítói központ épül Sajókeresztúron

Az egykori Borsodi Ércelőkészítő Mű (BÉM) területén az ECM-Clean Kft. 10 milliárd forintos beruházással; a létesítmény alapkövét kedden helyezték el – az ECM Clean Kft.-t 2016-ban alapították azzal a céllal, hogy más területen is folytassa anyacége, az ECM Kft. korábbi sikeres, kohászati melléktermék rekultivációs tevékenységét.

A valamikori BÉM megújuló nehézipari területén, a mintegy 18 ezer négyzetméter alapterületű üzemben a repülő- és védelmi iparnak légi és közúti járműgyártást terveznek, a termelés várhatóan 2019-ben indul el, és 352 új munkahelyet teremt. Az üzem gyártási kapacitásának felfutásával évi mintegy 8 milliárd forint árbevételt terveznek, az üzem a térség egyik legjelentősebb munkáltatója lesz. Az alapkőletételen Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára arról szólt, hogy járműipar továbbra is kiemelt ágazata az országnak. Mint mondta: míg 2010-ben 4 ezer milliárd forint volt az ágazat termelési értéke, addig ez most már 8 ezer milliárd forint, amely köszönhető az ebben a térségben is megtelepedett befektetőknek.

Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) parlamenti államtitkára (MTI Fotó: Varga György)

Kiemelte: Magyarország gazdasági teljesítménye 2013-2014-től tiszteletreméltó eredményeket mutat fel, tartós gazdasági növekedési pályára állt az ország, míg 2010-ig a gazdaságban lesújtó állapotok voltak, nemcsak az ország, de kifejezetten a borsodi térség is nehéz helyzetben volt. Míg a megye ipari termelési értéke 2010-ben 1600 milliárd forint volt, mára 2600 milliárd forintra nőtt, számos beruházás valósult meg, sok új munkahely jött létre – mondta. Hozzátette, hogy ez a siker elsősorban az itt élőknek köszönhető.

Sokat tett a kormány a megyéért

Magyar Levente úgy fogalmazott: a kormánynak is érdeme van ebben a teljesítményben, ugyanis sikerült egy olyan beruházási, környezetet teremteni, amely lehetővé tette, hogy a nagy külföldi befektetésekért zajló kiélezett regionális versenyben ez a megye is jó pozícióba került. Magyarország ma egyedülálló gazdasági teljesítményt nyújt, a legutóbbi negyedévben a 28 uniós tagállam közül gazdasági növekedés terén a második helyen végzett – mondta, megjegyezve: “nagyon jól állunk”, de a munka nem állhat meg.

Amennyiben április 8. után is fenntarthatja az ország gazdasági és politikai stabilitását, ha kiszámítható marad az ország, a beruházási környezet, abban az esetben további befektetések érkeznek ebbe a térségbe is – hangsúlyozta az államtitkár, kiemelve: csak Borsod-Abaúj-Zemplén megyében több, mint hétezer új munkahely jöhet létre magyar és külföldi cégeknek köszönhetően, amelyek egymilliárd eurónál is többet fektetnének be. A sajókeresztúri beruházás jelentőségét méltatva Csöbör Katalin a térség fideszes országgyűlési képviselője azt mondta: az elmúlt években egymást érték a beruházások a régióban. A befektetések a kiszámítható politikai és gazdasági környezet, valamint a munkavállalók teljesítményének közös eredménye, a megye és Miskolc az egyik legdinamikusabban fejlődő vidéke lett az országnak.