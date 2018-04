Élénkebb verseny a biztonságosabb lakáshiteleknél

Több bank is módosította a feltételeket a kiszámítható, több évig fix törlesztést garantáló lakáshiteleknél, ez pedig a verseny élénkülésére utal. Akad bank, amely a kereslet miatt emelt a kamatokon, de van példa csökkentésre is. Március végén az egyik legolcsóbb tízmilliós, húszéves futamidejű lakáshitel havi törlesztése 64 ezer forint.

Egyre népszerűbbek a magyar piacon a tervezhető kiadást, azaz 3-20 évig fix havi kiadást garantáló lakáshitelek. Ezek biztonságosabbak az úgynevezett változó kamatozású társaiknál, ugyanis az adott időszakban – azaz 3-20 éven keresztül – nem változik a törlesztőrészlet, akkor sem, ha következő években, évtizedekben esetlegesen változna a piaci kamatszint.

Mozgás a piacon

Trencsán Erika, a BankRáció.hu szakértője azt mondta, az utóbbi hónapokban több bank is változtatott a 3-20 évig fix törlesztőrészletet biztosító lakáshitelek és a jegybank által létrehozott minősítési rendszernek megfelelő, úgynevezett fogyasztóbarát lakáshitelek feltételein. „Volt bank, amely a kereslet miatt a meghatározott feltételeken belül, de minimális mértékben növelte a kamatot. Akad olyan piaci szereplő is, amely csökkentette a kamatokat, hogy ezzel is vonzóbb ajánlatot kínáljon az érintett lakáshitel-igénylőknek. A változások arra utalnak, hogy – ahogy arra korábban számítani lehetett – fokozódott az ügyfelekért folyó verseny a 3-20 évig fix törlesztőrészletű lakáshitelek piacán” – tette hozzá a szakember.

