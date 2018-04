Jól kezdte az évet a turizmus

Rekordévet rekordév követhet a turizmusban. Idén januárban tíz százalékkal nőtt az idegenforgalmi szektor bevétele az egy évvel ezelőttihez képest.

A Summa januári adásában számoltunk be arról, hogy a szilveszteri foglalásokra is hatással lehetett az a hír, hogy tavaly decemberben a világhírű Condé Nast Traveler magazin Budapestet is beválasztotta a hat legvonzóbb téli úti cél közé.

A január elején készült felvételeken is látszott, a szikrázó napsütésben rengetegen turista korzózott Budapest belvárosában, köztük egy kanadai család is. Arról számoltak be, hogy először jártak Budapesten, és véleményük szerint a város Prágánál is szebb.

A tengerentúli vendégek lelkesedése a magyar főváros iránt nem egyedi eset. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adatai szerint idén januárban a külföldiek 7 százalékkal több éjszakát töltöttek Magyarországon, mint 2017-ben ugyanekkor.

Januárban a szálláshelyek összesen másfél millió vendégéjszakát regisztráltak. Ez 10,7 százalékkal több a tavalyi adatnál. A külföldi vendégek 789 ezer a belföldi vendégek 744 ezer vendégéjszakát töltöttek a kereskedelmi szálláshelyeken. A turisták összesen 27 milliárd forintot költöttek el, ami a tavaly januári adathoz képest 11 százalékkal több.



A KSH statisztikái szerint a külföldi vendégéjszakák száma valamennyi turisztikai régióban nőtt. A forgalom kilenctizedét fogadó szállodákban 5,1 százalékos volt a növekedés mértéke.

A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezetője azt mondja: az adatok azt üzenik: a 2017-es rekordévet újabb rekordév követheti a vendéglátásban.

„Azt várjuk ettől az évtől, és a január számok megerősítenek bennünket ebben, hogy ez egy újabb rekordév lesz. 10 százalék fölötti volt a vendégéjszakák számának a növekedése januárban. Ez megelőzi egyébként a környező országok növekedési számát. Tavaly is megelőztük az európai uniós átlagot, meg a világátlagot tavalyelőtt is. Tehát a magyar turizmus dinamikus növekedése azt gondolom, nem fog megállni” – mondta Guller Zoltán.

A szakember örvendetesnek nevezte, hogy a külföldiek mellett a magyarok is szívesen utaztak idehaza. Januárban 13 százalékkal több honfitársunk kelt útra, a Balatonnál ötödével többen töltötték el a szabadidejüket, mint 2017 első hónapjában.

Ötvenöt százalékos vendégéjszakaszám-növekedést mértünk, és a fürdőbelépők száma is dinamikusan megemelkedett. Az látszik, hogy nekünk, magyaroknak most már több pénzünk van, érezzük azt, hogy biztonságban vagyunk ebben az országban, és úgy tűnik, hogy megtehetjük már azt, hogy januárban is útra kerekedünk, és megismerjük Magyarország szépségeit – mondta Guller Zoltán, aki hozzátette, hogy tovább nőtt a Szép-kártya népszerűsége a magyarok körében.

Az év első hónapjában 12 százalékkal többet fizettek egy-egy üdülésért a Széchenyi-pihenőkártyával, mint egy évvel ezelőtt. Ez azt jelenti, hogy a hazai szálláshelyeken ebben a hagyományosan gyengébb forgalmat hozó hónapban egymilliárd forintot költöttek el a munkavállalók a cafeteriakeretükből.

A belföldi turizmusnál nagyjából a forgalom negyede a Széchenyi-pihenőkártyán keresztül történik, amelyet a turizmus motorjának is neveznek. „A Széchenyi-pihenőkártya fontos eszköze a belföldi turizmusnak, hiszen jelentős mértékben segíti a forgalomélénkülést” – mondta Guller.

Szakértők szerint az iparág további erősödéséhez járulhat hozzá a 2017-ben elindított Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program. Ennek keretében 2030-ig összesen 300 milliárd forintot költ az állam a vidéki szálláshelyek, köztük is idén kiemelten a panziók fejlesztésére.

Az MTÜ elnöke kifejtette, hogy Budapesten kívül nagyjából ezer panzió van az országban, és a működtetők közül 850-en beadták a pályázatot, ami nagyon-nagyon jó aránynak tekinthető. Néhány héten belül elkezdődhet a pályázók kiértesítése. A turisztikai ügynökség rendelkezik azzal a forrással, amely akár valamennyi pályázó számára ki tudja fizetni a kért támogatási igényt.

A turisztikai ügynökség vezérigazgatója hozzátette: néhány héten belül kiderül az is, hogy mely Balaton-parti és Sopron környéki szálláshelyek felújítására nyertek forrást a pályázók.

Ezt követi idén tavasszal a Kisfaludy-program következő állomása, amelynek segítségével a Dunakanyar és a Debrecen–Hortobágy–Tisza-tó térségének vendéglátóhelyeit lehet majd modernizálni.