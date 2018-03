Rendkívüli forgalomnövekedésre számítanak a kereskedelemben

A húsvét előtti napok egyértelmű forgalomnövekedést hoznak a kereskedelemben. A boltok többsége ugyanis rövidített nyitva tartással üzemel a négynapos ünnep alatt, így mindenki még ezt megelőzően szerzi be, vagy már szerezte be a hozzávalókat a húsvéti ételekhez. Az üzletek szombaton a szokásos rendnek megfelelően lesznek nyitva, nagy részük azonban pénteken, tehát ma, és vasárnap, valamint hétfőn zárva tartanak majd.

A non-stop üzletek nyitva tartanak nagypénteken is, nekik ugyanis inkább ezek a napok hoznak plusz forgalmat, mondta el az M1 Ma Reggel című műsorában az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára. Vámos György elmondta, az ádáz versenyben sokszor megpróbálnak közel férkőzni a vásárlóhoz, ami azt jelenti, hogy például megpróbálnak segíteni a vásárlónak, vagy esetleg olyan jellegzetes, akár hazai, magyar terméket kínálnak, amit más nem.



A főtitkár arról is beszélt, hogy a vásárlók próbálnak igazodni a négynapos ünnephez, így csütörtök délután és este már óriási sorok voltak a kis-és nagyboltokban egyaránt, és feltehetően szombaton is ugyanerre lehet majd számítani. Vámos György megjegyezte, a háziasszonyok bölcsességére is lehet alapozni: megfontolják, megtervezik, és a férfi kezébe nyomják a bevásárló listát, ennek következtében a idén a húsvéti költekezés többlete túllépi az 50 milliárd forintot.

„Nagyon megnő a forgalom, nagyobb forgalomra számítanak a kereskedők a márciusi költekezést tekintve, mint egy évvel korábban és a húsvéti költekezés többlete csak az élelmiszerekből túllépi az 50 milliárd forintot is ” – fejtette ki az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára.

Vámos György elmondta, ehhez hozzátartozik, hogy évközben változó a kiskereskedelmi forgalom, a január-február még egy alvó időszaknak számít, hiszen ezekben a hónapokban nincs olyan tényező – szezonális szokás vagy ünnep – ami felhúzná a forgalmat. Két ünnep van, amikor rendkívül megemelkedik a kiskereskedelmi forgalmat, ezek a húsvét és a karácsony.