A biztonság miatt is tölti sok külföldi Magyarországon az ünnepet

Megint sok külföldi tölti Magyarországon az ünnepet. Megkérdezett néhány csoportot az M1 riportere, hogy miért éppen Budapestet választották. Egy rövid válogatás a dicséretek közül: finomak az ételek, szépek az épületek és biztonságos a város.

Tajvani vagyok, de Angliában tanulok, most a húsvét miatt szünet van, úgyhogy úgy gondoltuk a barátnőmmel, hogy utazunk egy kicsit – mondta egy tajvani lány az M1 Híradónak.

Hemzsegtek a turisták a Mátyás-templomnál, és a Halászbástya környékén is alig lehetett magyar szót hallani. A hosszúhétvégére sokan érkeztek külföldről, hogy a magyar fővárosban töltsék a húsvéti ünnepeket.



Sokaknak nem csak Budapest hangulata és a szép épületek tetszettek meg, hanem azt is hangsúlyozták, hogy itt biztonságban érzik magukat.

Nagyon sok kedves emberrel találkoztam, mindenki olyan jókedvű, és azt gondolom, nagyon biztonságos itt minden, én csak ajánlani tudom másoknak is, hogy jöjjenek és nézzék meg, mert ez egy gyönyörű város – mondta egy amerikai turista.

A Szabadság híd is a külföldiek egyik kedvenc látnivalója a fővárosban. Ahogy a Vörösmarty téri tavaszi vásárban is nyüzsögtek a turisták. Készültek a fényképek a Szent Gellért fürdőben is. Sokan kifejezetten ezért érkeznek Magyarországra, hogy a budapesti gyógyfürdőkben pihenjenek és a termálvízben kapcsolódjanak ki az ünnepek alatt.

Egy izraeli házaspár azt mondta, hogy nagyon sok jót hallottak már Budapestről, az ismerőseik is szeretnének ide jönni, ezért döntöttek úgy, hogy eltöltenek itt pár napot.

Turisztikai szakemberek szerint elsődleges szemponttá lépett elő a turizmusban a biztonság. Az utazók világszerte az olyan országok kínálatát böngészik, amelyek a látnivalók, a kulturális programok, valamint a gasztronómia mellett a veszélytelen pihenés lehetőségét is biztosítják.

Lett egy két Michelin-csillagos éttermünk Budapesten, rengeteg gasztroturista van a világban, akik sorban jönnek majd emiatt. Az egyik legfőbb vonzerővé pedig az vált, hogy Budapest biztonságos, itt nem érik támadások a turistákat, nincsenek robbantások, nem éri atrocitás a szállodában, az étteremben őket – mondta Vágó Ágnes, a Turizmus Trend / Vendég & Hotel felelős szerkesztője.

A turizmus teljesítménye 2010 óta évről évre rekordokat dönt Magyarországon. Budapestre több mint 3 és fél millió külföldi látogató érkezik évente.