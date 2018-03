Húsvéti utak, akciók: ezekre kell figyelni

A húsvéti ünnepek alkalmával felértékelődik az élelmiszerbiztonság. Így érdemes több szempontot mérlegelniük a vásárlóknak akár az ünnepi asztalra való sonka, de más élelmiszerek megvásárlásakor is. Ha pedig ajándékot vesznek az ünnepi leárazások és akciók során, akkor sem mindegy, hogyan járnak el. A trendek szerint egyébként sokan itthon, wellness hotelekben töltik a Húsvétot: nekik is szolgál pár hasznos tanáccsal a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége.

Húsvétkor, mint minden más hasonló ünnep során, a boltok, áruházláncok nagy akciókkal várják a vásárlókat, akik jelentős összeget spórolhatnak. Sokan ilyenkor ajándékoznak is valamit a másiknak, itt azonban ugyancsak körültekintően kell eljárni – hívja fel a figyelmet a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége FEOSZ).

Hagyományos bolti vásárlásnál például nem szabad elfelejteni, hogy ha a megajándékozottnak esetleg nem tetszik az ajándék, de az egyébként nem hibás, akkor a kereskedő azt nem köteles kicserélni. Az persze más kérdés, ha előre ezt szóban megígéri vagy írásban erre önként kötelezettséget vállalt. Ha csak az előbbi esetről van szó és ilyen szóbeli ígéretet kapnak a fogyasztók, akkor nem árt ezt rávezettetni a vásárlásról kapott számlára-nyugtára.

Akciósan vett termékre is jár a garancia

A bizonylatot egyébként is meg kell őrizni, hiszen bármilyen fogyasztóvédelmi probléma esetén csak ennek birtokában lehet reklamálni. Kivéve a tízezer forint feletti új, tartós fogyasztási cikkeket, mert ott a jótállási jeggyel is lehet a hiba miatti fogyasztói igényeket érvényesíteni. Fontos azt is tisztázni, hogy csak akkor lehet visszavinni – ha nem áll fent önkéntes garanciavállalás – az ajándékot, ha az tényleg hibás. Így például egy ruha akkor számít hibásnak, ha az elszakadt, anyaga foszlik. Azonban nem beszélhetünk hibáról akkor, ha például a megajándékozott mérete nagyobb vagy kisebb, mint amilyet választottunk vagy éppen a kapott ajándék színe nem tetszik.

Rossz méret miatt a kereskedő nem köteles visszavenni az árut Stockphoto

A hibás termékek miatt a vásárlók elsősorban ingyenes javítást vagy cserét kérhetnek. Ha pedig ezeket a vállalkozás nem vállalja vagy teljesítésük lehetetlen, akkor a vételár leszállítását vagy pedig a teljes vételár visszafizetését lehet kérni. Ha új, tartós fogyasztási cikkről volt szó (például tízezer forint feletti műszaki cikkek, mint a számítógép, laptop, televízió), a termék hibája pedig olyan súlyos, hogy már akadályozza a rendeltetésszerű használatot, és ezt a vevő a vásárlástól számított 3 munkanapon belül még bejelenti, akkor a kereskedő köteles azonnal kicserélni a terméket, és nem veheti be azt javításra. A nagy leárazások közepette pedig azt se felejtsék el a vásárlók – javasolja a FEOSZ –, hogy az akciósan vett termék hibája miatt is ugyanúgy lehet reklamálni és azt nem utasíthatja el a kereskedő csak azért, mert olcsóbban vették meg.

Internetes vásárlás

Ha internetről szerezte be az ajándékot a vásárló, akkor – a bolti vásárlással szemben – még az átvételtől számított 14 napon belül meggondolhatja magát és visszaküldheti a terméket (a saját költségén). Ekkor vissza kell kapnia a teljes, korábban kifizetett pénzösszeget. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy ha késik a kiszállítás és nem érkezik meg a termék határidőben, akkor is minden további nélkül el lehet állni indokolás nélkül, még a kiszállítás előtt. Ha előreutalás történt, ekkor is vissza kell kapni a teljes kifizetett összeget. Vannak azonban bizonyos kivételek, amikor a fogyasztó mégsem gondolhatja meg magát. Ide tartoznak például a már felbontott csomagolású CD-k, DVD-k, ha kép- és/vagy hangfelvétel vagy számítógépes szoftver volt rajtuk, de azok a termékek is – felbontást követően – amelyek már higiéniai vagy egészségvédelmi okokból nem küldhetőek vissza.

Bővebben a témáról itt olvashat.