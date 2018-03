A minőségi termékek felé tolódik a húsvéti kereslet

A magyarok körültekintően döntenek arról, hogy mi kerüljön a húsvéti asztalra. Noha továbbra is követik a hagyományokat, a sonkák esetében megnövekedett a kereslet az érleléssel tartósított, magasabb kategóriájú termékek iránt, a továbbra is kedvenc, tradicionális füstölt, illetve füstölt-főtt mellett.

Húsvét előtt 30-40 százalékkal nő az Auchan áruházak tojásforgalma, és az ünnepet megelőző napokban közel kétmillió darab tojás értékesítésére számítanak. Tekintettel a tojás sokrétű felhasználására – díszítési és étkezési célra egyaránt a kosárba kerülnek –, ilyenkor még nagyobb a kereslet a különböző méretű tojások iránt, de leginkább az L-es és XL-es méretűeket keresik a vásárlók az áruházláncnál. Lényeges azonban, hogy az Auchan tapasztalatai szerint a tojások esetében több szempontot is figyelembe vesznek a vásárlók, ennek az igénynek megfelelően pedig speciális GMO-mentes E-vitaminos, illetve bio változatok is kaphatók, amelyek mindegyike magyar termelőktől származik.

A vásárlók igénylik a különleges ízesítésű kalácsokat is

A kalács ugyancsak a húsvéti asztal elmaradhatatlan eleme, amelyből a hagyományos foszlós és sós fonott kalács mellett különleges, diós, valamint málnás-csokis ízesítésű is készül az Auchan saját cukrászatában 250 grammos, illetve 500 grammos kiszerelésben. Emellett nagy az érdeklődés az Auchan áruházakban más ünnepi édességek iránt is, ezért többek között cukormentes piskóták, kézműves mézeskalácsok, saját gyártású bejglik, húsvéti díszítésű Marlenka torták is megtalálhatók a polcokon. Mindemellett idén az Auchan még inkább kedvezni kíván az ínyenceknek, így Magyarországon is elérhetővé tette a Németországban díjat nyert sajátmárkás prémium fánkokat is.

Továbbra is​​​​​​a hagyományos magyar füstölt és a füstölt-főtt sonkák a magyarok kedvencei

Fotó: MTI

Divatosak az érleléses eljárással készült sonkák

A sonka iránti érdeklődés ugrásszerűen megnő a húsvét előtti hetekben, amelyre idén több száz tonna, az éves forgalomnak pedig a húsz százalékát kitevő sonkamennyiséggel készült az áruházlánc. A kínálat több mint nyolcvan százaléka magyar termelőktől származik. A széles választékon belül továbbra is a hagyományos magyar füstölt és a füstölt-főtt sonkák a magyarok kedvencei. A vásárlók számára azonban az ár mellett egyre fontosabba hústermék elkészítési módja is. Jó példája ennek, hogy egyre többen keresik a külföldről származó prémium kategóriás, érleléssel előállított termékeket is. Az árakat vizsgálva gyorspácolt hústermékek már 900 forint/kg ártól vásárolhatók, egyes prémium, érlelt sonkák kilogrammonkénti ára pedig elérheti akár a tízezer forintot is.

