Európa egyik legnagyobb startupversenyének ad otthont Budapest

A Rheinland-Pitch Németország legnagyobb és a legtöbb embert érdeklő startupversenye most Magyarországon talál otthonra. A Rajna menti nagy metropoliszokban szerveztek eddig ilyen startupversenyt, most az ötödik városként, a Duna partjáról Budapest is csatlakozik a versenyhez – mondta Szalai Piroska, a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány kuratóriumának elnöke a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában.