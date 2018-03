Emelte GDP-előrejelzését a jegybank – az alapkamat maradt

Az MNB monetáris tanácsa a várakozásoknak megfelelően 0,9 százalékon hagyta az alapkamatot, valamint –0,15 százalékon az egynapos betéti rátát. Ugyanakkor a jegybank emelte GDP-előrejelzését: az idén a korábban várt 3,9 százalékkal szemben 4,2 százalékos bővülést vár. Az inflációs várakozás nem változott.

A monetáris tanács nem változtatott a jegybanki alapkamat 0,9 százalékos szintjén, és a kamatfolyosó sem módosult – közölte a Magyar Nemzeti Bank (MNB). A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. A jegybanki alapkamat 0,9 százalékon áll 2016. május 25. óta. Az egynapos jegybanki fedezett hitel kamatlába 0,9 százalék, az egynapos jegybanki betét kamata pedig mínusz 0,15 százalék maradt.

Suppan Gergely, a Takarékbank elemzője elmondta, a közelmúltban a jegybank nem szokványos eszközökkel kívánta finomhangolni a monetáris politikát, amelyek közül az egyik legfontosabb eszköze a 3 hónapos betétállomány szűkítése abból a célból, hogy a kereskedelmi bankok a jegybank eszközeinek igénybe vétele helyett a reálgazdaságot finanszírozzák, illetve állampapírokat vásároljanak. Ennek hatására a bankközi kamatlábak és a rövid lejáratú referenciahozamok történelmi mélypontra süllyedtek, így a kiemelten fontos, számos hiteltermék árazásának alapjául szolgáló 3 hónapos BUBOR kamatláb már 0,03 százalékra csökkent, az egy évnél rövidebb futamidejű diszkont kincstárjegyek hozamai pedig átmenetileg negatív tartományba süllyedtek.

Az elemző emlékeztetett: az MNB monetáris tanácsa a tavaly szeptemberi ülésén 75 milliárd forintban korlátozta a három hónapos betét 2017 év végétől fennálló állományát. Mindemellett bővítette a swap-eszközök állományát is annak érdekében, hogy a lazító hatás a hozamgörbe minél hosszabb szakaszán minél hamarabb érvényesüljön Ennek biztosítása érdekében a monetáris tanács két nem konvencionális eszköz 2018. januári bevezetéséről döntött, amelyek a monetáris politikai eszköztár szerves részét képezik.

Az MNB feltétel nélküli, 5 és 10 éves futamidejű kamatcsereeszközt (IRS) vezetett be, amelynek 2018 első negyedévére vonatkozó keretösszegét 300 milliárd forintban határozta meg. Az IRS-eszközt a partnerbankok 2018. január elejétől rendszeres tendereken érhetik el, az első tendert követően pedig ezen eszköz finomhangolására is sor került. Emellett a MNB egy célzott programot is indít, amelynek keretében 3 éves vagy annál hosszabb futamidejű jelzálogleveleket vásárol.

Lefelé mutató inflációs kockázat

Suppan kifejtette: a nem konvencionális lépésekre azért került sor, mivel az MNB friss előrejelzése szerint a 3 százalékos inflációs cél elérése csak 2019 közepétől várható, így a korábbi előrejelzésekhez képest még későbbre került. A monetáris tanács legutóbbi értékelése szerint a külső környezet továbbra is lefelé mutató inflációs kockázatot hordoz. Noha a jegybank legutóbbi előrejelzése szerint 2019 közepétől tartósan elérhető a 3 százalékos inflációs cél, mégis kiemelte, hogy a monetáris tanács kész a monetáris kondíciók további lazítására nem hagyományos, célzott eszközök alkalmazásával, mivel az infláció tartósan elmarad az inflációs céltól. A monetáris kondíciók szigorítására így a jövő év elejéig nem számítunk, akkor is először a nem konvencionális eszközök visszavonására kerülhet sor, majd azt követheti az alapkamat lassú, fokozatos emelése, amely azonban 2020 közepéig változatlan maradhat.

(Fotó: MTI)

A tartósan laza hazai monetáris kondíciókat a nemzetközi környezet egyre kevésbé támogatja, noha a gyenge inflációs nyomás miatt a Fed lassú ütemben folytathatja a kamatemeléseket, míg idén szeptemberig folytatódik az Európai Központi Bank eszközvásárlási programja havi 30 milliárd euró összeggel, míg kamatemelésre 2019-ig nem lehet számítani. Ezalatt pedig a hazai kockázati felárak is tovább szűkülhetnek.

Inflációs és növekedési előrejelzés

A jegybank ugyanakkor emelte GDP-előrejelzését: az idén a korábban várt 3,9 százalékkal szemben 4,2 százalékos bővülést vár, a jövő évit pedig 3,3 százalékra emelte legfrissebb inflációs előrejelzésében. Az inflációs várakozás nem változott, az idén 2,5 százalék, jövőre 2,9 százalék maradt.

Az MNB új inflációs és növekedési előrejelzései kapcsán a Takarékbank elemzője kijelentette: további lazításra a monetáris kondíciókban nem számítanak.

Nyeste Orsolya, az Erste Bank szenior makrogazdasági elemzője azt mondta, a piaci várakozásokkal összhangban változatlanok maradtak a kamatok az MNB Monetáris Tanácsának kamatmeghatározó ülése után.Mivel a tanács az inflációs cél fenntartható elérését továbbra is csak 2019 közepére várja, ennek megfelelően ismét hangsúlyozta a laza monetáris kondíciók tartós fenntartásának szükségességét.

Közölte, az inflációs előrejelzésein nem változtatott a jegybank, emeltek azonban a GDP növekedésére vonatkozó előrejelzéseken.Az Erste úgy gondolja, hogy az idei évben a bankközi kamatok a jelenlegi nyomott szintjükön maradnak majd, s a normalizálódási folyamat 2019 második felében indulhat meg. Az alapkamatszint emelését továbbra sem várják 2020 előtt.

Összességében úgy látják, hogy a laza monetáris politika folytatására továbbra is lehetőséget nyújt, hogy az Európai Központi Banki monetáris politikája vélhetően még egy jó ideig támogató marad, illetve az hazai infláció is csak lassú tempóban közelít a cél felé. Óvatosságra adhatnak azonban okot a nemzetközi környezet gyors változásai, a globális piacokon mutatkozó nagyobb volatilitás, illetve a magyar folyó fizetési mérleg lassan csökkenő többlete. Ezen tényezők a „túl laza” monetáris kondíciók esetén a forint gyors gyengüléséhez is vezethetnek.