A versenyképességet erősítik a kormány iparfejlesztési programjai

A Nagyvállalati Beruházási Támogatási Program 2015-ös meghirdetése óta 2017 végéig a nemzetgazdasági tárca 37 milliárd forint támogatást nyújtott a magyar cégek több mint 90 milliárdos beruházásaihoz – mondta Varga Mihály a Wamsler SE új gyártócsarnokának alapkőletételén.

A nemzetgazdasági miniszter úgy fogalmazott, a magyar gazdaságpolitika fókuszában 2010 óta a magyar vállalkozások erősítése áll. Ezt a célt szolgálja az adócsökkentéseken és a forrásokhoz való hozzáférés megkönnyítésén túl a kormány iparfejlesztési programja is. A kormány hazai forrásból indított támogatási programjai keretében – így a Nagyvállalati Beruházási Támogatás, az Építőipari Támogatási Program, a Beszállító-fejlesztési Program és az Irinyi Terv révén – az idén közel 19 milliárdnyi támogatást nyújtunk a magyar vállalkozások fejlesztéseihez, amelynek köszönhetően mintegy 41 milliárd forintnyi beruházás valósul meg Magyarországon – hangsúlyozta a tárcavezető.

Cél a sikeres hazai nagyvállalatok fejlődésének elősegítése

Varga Mihály elmondta: a Nagyvállalati Beruházási Támogatási Program célja a sikeres hazai nagyvállalatok fejlődésének elősegítése és piaci pozícióik megőrzése. Ebből a keretből 2015 óta 2017-ig 37 milliárd forint támogatást adott az NGM, ami közel 70 cég több mint 90 milliárd forint értékű fejlesztéséhez járult hozzá. A legnagyobb magyarországi kandalló és kályhagyártó cég, a Wamsler SE Háztartástechnikai Európai Részvénytársaság a második salgótarjáni vállalkozás, amelyik az NBT program keretében állami támogatást nyert el. A társaság közel 3,6 milliárd forintos beruházását mintegy 1,8 milliárd forinttal támogatja a kormány.

A vállalat a beruházással az észak-magyarországi régióban biztosít tartós munkahelyeket, vállalva a jövedelmek növelését és a munkavállalók képzését is – ismertette Varga Mihály. Az idei évtől kezdődően a támogatottak körét az NGM kiterjesztette azokra a kis- és középvállalkozásokra is, amelyek ezzel a segítséggel érhetik el a nagyvállalati méretkategóriát, illetve az építőipar területére is.