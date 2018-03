Befejeződött a 21-es főút bővítése Hatvan és Lőrinci között

Elkészült a 21-es főút Hatvan és Lőrinci közötti, több mint 6,5 kilométeres szakaszának kétszer kétsávosra bővítése – tájékoztatta a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt.

A cég közleménye szerint a munka a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából a NIF Zrt. beruházásában valósult meg mintegy nettó 8,5 milliárd forint uniós és belföldi forrásból. A kivitelezést a Swietelsky Magyarország Kft. és a HE-DO Kft. által alkotott konzorcium végezte el.

A kiszélesített és megújult szakaszon óránként 90 kilométeres, illetve 110 kilométeres sebességgel közlekedhetnek az autósok.

A közlemény idézi Szabó Zsoltot, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkárát, a térség országgyűlési képviselőjét, aki a Budapest felé összeköttetést teremtő főút már korszerűsített, valamint még épülő szakaszait Nógrád és Heves megye számára is fontosak nevezte. A beruházásnak kiemelt szerepe van a munkahelyteremtésben is – hangsúlyozta jelezve, hogy a főúti szakaszok elkészültét követően a mellékutakat is fejlesztik.

Juhász Zoltán, a NIF Zrt. igazgató-helyettese közölte: Heves megyében őszre megépül az M25-ös autóút északi üteme, és nyáron befejezik a kapcsolódó beruházásokat, megvalósul a 252-es főút rekonstrukciója, valamint megépül a 2502-es út Andornaktályát elkerülő szakasza is. Az M25-ös út mintegy 15 kilométeres déli szakasza 2020 nyarára készülhet el, ezzel megvalósul Eger bekötése a gyorsforgalmi úthálózatba – tette hozzá.