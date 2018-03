Aludobozok újrahasznosításából rengeteg energia takarítható meg

Akár egy 30 ezer fős kisváros éves áramfogyasztásának költsége is megtakarítható lenne az alumínium italdobozok teljes körű újrahasznosításával.

A Magyarországon forgalomba kerülő egymilliárd darab alumínium italdoboz mintegy 58 százaléka, vagyis csaknem 8900 tonna alumínium a kommunális hulladékban vagy hulladékégetőben végzi – derül ki a Returcom Nonprofit Kft. legújabb tanulmányából. Az értékes, végtelenszer újrahasznosítható alumínium ezzel örökre eltűnik a nyersanyagok körforgásából. Ugyanakkor akár egy 30 ezer fős kisváros éves áramfogyasztásának költsége is megtakarítható lenne az alumínium italdobozok teljes körű újrahasznosításával.

Mi, magyarok nagyon pazarlóan bánunk a tőzsdén is jegyzett, értékes alumíniummal. Magyarországon minden évben 15 200 tonna alumíniumot használnak italféleségek, jellemzően üdítők és sörök töltéséhez, vagyis mintegy egymilliárd darab alumínium italdobozt használunk el. Sajnálatos módon ennek a mennyiségnek azonban csak a 41 százalékát (mintegy 6315 tonna, 410 millió db) gyűjtik be szelektíven és hasznosítják újra, miközben 50 százaléka (7585 tonna, 500 millió darab) a hulladéklerakók mélyén végzi, további 9 százalékát (1300 tonna, 80 millió db) pedig a hulladékégetőben égetjük el, annak ellenére, hogy ez a végtelenszer újrahasznosítható anyag viszonylag olcsón kinyerhető még az égetés után visszamaradt hamuból is.

Bővebben a témáról itt olvashat.