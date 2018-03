Regionális együttműködés az önvezető autók fejlesztéséért

Különösen kedvező feltételeket teremthetünk a Zalegerszeg–Graz–Maribor háromszögben a magyar–osztrák–szlovén együttműködési megállapodással, illetve a környező országokban az önvezető autók határokon átnyúló tesztelésének elvégzéséhez – mondta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a szándéknyilatkozat aláírását követő sajtótájékoztatón.

A járműgyártás jövője kétség kívül az elektromobilitásban, az automatizált, autonóm vezetési rendszerekben, illetve az ezek térnyerését elősegítő fejlesztésekben rejlik – fejtette ki Varga Mihály. A nemzetgazdasági miniszter úgy fogalmazott: „különösen kedvező feltételeket teremthetünk a Zalegerszeg–Graz–Maribor háromszögben a magyar–osztrák–szlovén együttműködési megállapodással, illetve a környező országokban az önvezető autók határokon átnyúló tesztelésének elvégzéséhez”.

Mint mondta: „Az országaink között ma létrejött egyezség célja, hogy a jövőben hatékonyan tudjunk együttműködni az intelligens mobilitási eszközök, a hálózatba kapcsolt, illetve önvezető járművek fejlesztésében és a működésükhöz szükséges kommunikációs, infrastrukturális rendszerek kiépítésében”. Hangsúlyozta: ehhez minden eddiginél nagyobb szükség van a regionálisan összehangolt programokra, a közös kutatás-fejlesztésre, illetve a szabályozás összehangolására.

A nemzetgazdasági miniszter arról is beszélt, hogy Magyarország jó adottságokkal bír e téren, hiszen a járműgyártás és az ágazathoz kapcsolódó kutatás-fejlesztés és az egyetemi tudásbázisok is a világszínvonalat képviselik. Továbbá a már folyamatban lévő beruházásainkkal és a megvalósítás alatt álló programjainkkal is készülünk a digitális gazdaságra való átállásra.

„Mindezek mellett célul tűztük ki azt is, hogy Magyarország a világon az elsők között vezesse be az 5G technológiát 2020 után” – ismertette a tárcavezető. A járműgyártás fejlődésével párhuzamosan pedig elengedhetetlenné vált egy olyan tesztelési környezet kialakítása, amely lehetővé teszi a járművek komplex rendszerben való tesztelését, az új innovatív megoldások kipróbálását és a kutatás-fejlesztés támogatását – emelte ki a miniszter. Ehhez teremt jó alapot, hogy Zalaegerszegen valósul meg a világ egyik első, ezen belül Közép- és Kelet-Európa legelső önvezetőautó-tesztpályája – tette hozzá Varga Mihály.