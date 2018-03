Komoly kihívással nézhet szembe a magyar autópiac

Bár a magyar autópiac folyamatosan bővül, tavaly 116 ezer új autó talált gazdára, ám a külföldről behozott 156 ezer használt autó több, mint 30 százaléka 15-20 éves, korszerűtlen, magas károsanyag kibocsátású gépkocsi. A jövőben pedig akár tovább nőhet a használtautó-import. A Magyar Lízingszövetség és a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetsége szerint a modern, alacsony környezetterhelésű autókra kell koncentrálni, amelyek kedvező kamatozású konstrukciókkal finanszírozhatóak.

Az európai, ezen belül a magyar autópiac jövőjét is érintheti a németországi, lipcsei szövetségi bíróság minapi döntése, amely szerint a német önkormányzatok az arányosság elvét betartva végső esetben kitilthatják az utakról a legszennyezőbb – elsősorban – dízelmotoros autókat. A korlátozást – megfelelő hatástanulmány esetén – csak fokozatosan és egyelőre csak az Euro IV. vagy rosszabb besorolású dízel és Euro II vagy I-es benzinmotoros járművekre lehet elrendelni. A döntés még jobban fókuszba helyezte a károsanyag-kibocsátás problémáját és a magyar autópiac, valamint környezetvédelmi szempontból Magyarország számára is kihívást jelenthet – derül ki a Magyar Lízingszövetség és a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetsége (GÉMOSZ) közleményéből.

Lendületben az új autók piaca, de a használtaké még jobban bővül

Tóth Zoltán, a Magyar Lízingszövetség főtitkára szerint az újautó-piac folyamatos növekedést produkál évek óta, tavaly például húsz százalékkal 116 ezerre nőtt a magyar piacon eladott új autók száma. Mindezzel párhuzamosan azonban a használtautó-import is jelentős, utóbbiakból 30 százalékkal több került forgalomba tavaly, mint újakból. Márpedig a használt autók között számos korszerűtlenebb, magasabb károsanyag-kibocsátású jármű is van, a külföldről behozott autók 30 százaléka 15 évesnél is idősebb volt.

A GÉMOSZ és a Magyar Lízingszövetség szakértői szerint kockázatot jelent, hogy a németországi bírósági döntés miatt sok német háztartás megválhat a tiltással fenyegetett autójától, amelyek egy része helyi kereslet hiányában külföld felé, akár Magyarország felé veheti az irányt. Tóth Zoltán arra figyelmeztetett, hogy a korlátozó intézkedések terjedésével a szóban forgó, importon keresztül a magyar utakra kerülő használt autók használhatósága és értéke hazánkban is rendkívüli mértékben csökkenhet néhány éven belül. Ez pedig egyértelmű és jelentős veszteséget jelent a magyar tulajdonosok számára.

A szakmai szervezetek szerint érdemes lenne az autókat érintő, jelenlegi adórendszer módosítását megfontolni

Fotó: MTI

Gablini Gábor, a GÉMOSZ elnöke hozzáétette: az autózást a jelenlegi szabályozás eredményeként sokféle adó terheli. A vásárlásnál az áfa mellett a regisztrációs adó és illeték típusú díjak, az autó tulajdonlásához és az autó használathoz kötődik például a gépjárműadó mellett az útdíj és az üzemanyagok adója is. Több nemzetközi tanulmány is arra jutott, hogy az adók csökkentése az egyik leghatékonyabb módszer arra, hogy a kisebb károsanyag-kibocsátással bíró gépjárművek vegyenek részt a közúti forgalomban. Érdemes lenne az autókat érintő, jelenlegi adórendszer módosítását megfontolni, mégpedig úgy, hogy az fokozottabban figyelembe vegye a környezetterhelést. Erre már számos európai jó példa van – fogalmazott.

