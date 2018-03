Ötszörösére nő a szállásadók forgalma húsvétkor

A Szallas.hu adatai szerint több mint hat százalékkal nőttek az előfoglalások a négynapos húsvéti ünnepekre a tavalyihoz képest. A foglalások közel fele apartmanba vagy vendégházba szól. A legnépszerűbb úti célok között továbbra is a fürdővárosokat találjuk.

A március 15-i négynapos munkaszünet után két héttel újabb négynapos pihenő következik. A tavaszi szünet és a négynapos pihenés a családoknak kedvez, a legtöbben ilyenkor együtt indulnak útnak – mondta Drávai-Mészáros Judit, a Szallas.hu marketing menedzsere.

A szállásadók ilyenkor legnagyobb hangsúlyt a gyerekprogramokra fektetik, így a húsvéthoz kapcsolódó programokkal, tojásfejtéssel, bábszínházzal, kézműves foglalkozásokkal és koncertekkel készülnek.

A vendégforgalom az átlagoshoz képest ötszörös forgalmat hoz. A felmérés szerint az átlagos belföldi vendég az idén 60 ezer forintot költ, míg SZÉP-kártyás fizetés estén csaknem 70 ezer forint. A legnagyobb értékű foglalás 700 000 forint volt, míg a legkisebb 3 ezer forintba került.

A foglalások közel fele apartmanba vagy vendégházba szól, csaknem ötödük pedig 4 csillagos hotelbe, de a 3 csillagos hotelek ajánlatai is jól fogytak. Az átlagos vendégszám 3,5. A felhasználók fele mobilról foglalt szállást, 45 százalékuk asztali számítógépről, 5 százalékuk pedig tabletről.

A legnépszerűbb úti célok között továbbra is a gyógyfürdők szerepelnek, Eger, Hajdúszoboszló és Gyula viszik a prímet. Erős forgalomra és vendégtömegre számíthat a főváros, Miskolctapolca, Zalakaros, Szeged, Pécs, Hévíz és Siófok is.

A legvonzóbb szálláshelykörnyéki programok között most is ott van az egri vár, a Miskolctapolca Barlangfürdő, a Festetics-kastély és a Gödöllői Királyi Kastély is.

A hosszabb pihenőidőszakok kedveznek a külföldre vágyóknak, sokan útnak indulnak a hétvégére. A legtöbben Zakopane, Torockó és Krakkó felé veszik az irányt – mondta Drávai-Mészáros Judit.