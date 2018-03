Kulcs a sikeres generációváltáshoz

A családi vállalatok legaktuálisabb problémája egyértelműen a generációváltás, amit utódlási stratégia hiányában a cégek kétharmada nem él túl. Vannak azonban igazi sikertörténetek is, amik segítséget nyújthatnak más vállalkozásoknak.

A K&H támogatási stratégiájának egyik fontos területe a vállalkozásösztönzés, amelynek részeként a bank kiemelt hangsúlyt fektet a hazai családi vállalatok hosszú távú működésének és a családi értékeik továbbvitelének támogatására.

„Szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen vállalati üzletágunk közel felét családi vállalatok adják, aminek köszönhetően közelről látjuk és értjük az ezen cégeket foglalkoztató problémákat. Ennek részeként hívtuk életre 2016-ban a K&H családi vállalatok kiválósági díjat, aminek keretében évről évre értékeljük azokat a vállalatokat, aamelyeknél a sikeres generációváltás más cégek számára is követendő módon valósult meg. A kiemelt figyelem oka, hogy a hazai vállalatok 13 százalékánál jelenleg is folyamatban van, felénél pedig már az elkövetkezendő 3-5 évben aktuális lesz a cégvezetés utódlásának kérdése” – mondta el Ékes Ákos, a K&H családi vállalatok szakértője. Hozzátette: legutóbb az építőipari generálkivitelezéssel foglalkozó Confector Mérnök Iroda Kft. eredményeit ismerték el, ahol a harmadik generáció üzletbe bevonása is sikeresen megtörtént.

Az első és legfontosabb: a feladatok hatékony elosztása

„Már a vállalat 1990-es megalapításánál arra törekedtünk, hogy a családon belül egyértelmű legyen a feladatok elosztása, ezért a családtagok eltérő személyiségéhez, szaktudásához és tapasztalatához igazodóan osztottuk fel a menedzsmenti, a szakmai és az operatív feladatokat. Ennek köszönhetően nemcsak megbízható családi vállalkozásként tekintettek ránk megrendelőink, de így mindenkinek lehetősége volt érvényesülni a saját területén, amire mind a mai napig törekszünk” – mondta Holman Attila, a Confector Mérnök Iroda Kft. alapítója és ügyvezető igazgatója.

