A sikeres lakásvásárlás titka a gyorsaság

Hetven százalékkal nőtt tavaly hazánkban a mobilinternet-forgalom, ami a lakáskeresési szokásokat is átalakította. A keresési idő az otthonkereső mobilapplikációk segítségével lerövidült. A gyorsabb keresés pedig pénzben is kifejezhető előnyt eredményezhet: egy hónappal rövidebb kereséssel a nagyvárosokban a vételár majdnem egy százalékát lehet megspórolni a folyamatosan emelkedő árak miatt.

Az okostelefonok szerepe a mindennapokban robbanásszerűen nő. Ezt mutatja többek között, hogy tavaly Magyarországon a mobilinternet-forgalom hetven százalékkal ugrott meg a márciusban közzétett hivatalos adatok szerint. A mobilok térnyerése az ingatlanpiacon is megfigyelhető, mert az Ingatlan.com adatai alapján a lakásvásárlók és bérlők hatvan százaléka már mobileszközt használ az otthonkereséshez. A mobilalkalmazások szerepe ezen a téren is felértékelődik, de az ingatlanhirdetési portál szerint ez nem csak a technológia fejlődésének, hanem anyagi megfontolásoknak is köszönhető.

Kulcsfontosságú a gyorsaság

„A jelenlegi piaci környezetben az ingatlankeresőknek egyre hangsúlyosabb, hogy minél hamarabb rátaláljanak a megvásárolni vagy bérelni kívánt lakásra” –mondta Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. A szakember az idei lakáskeresési tendenciákról azt is elmondta, hogy a keresők a gyorsaság kulcsát az okostelefonjuk aktív használatában látják.

Kelendők a panelek: a nagyvárosokban jelenleg átlagosan 55 nap alatt kelnek el (Fotó: MTI)

A portál idén elindult mobilapplikációját márciusban naponta már több mint tízezren használják. A felhasználók visszajelzése alapján a mobilalkalmazások népszerűsége annak köszönhető, hogy az őket érdeklő friss lakáshirdetéseket hamarabb tudják megtekinteni, mintha számítógépről lépnének be. A lakást keresők hatoda – 14 százaléka – a megadott paramétereknek megfelelő friss lakáshirdetésről szóló jelzés után lép be az Ingatlan.com alkalmazásába. Ráadásul az okostelefont használók alkalmanként átlagosan harminc százalékkal több időt töltenek ingatlankereséssel a számítógépről érkező látogatókhoz képest.

Bővebben a témáról itt olvashat.