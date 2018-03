Száz Michelin-csillagos séf jön Budapestre

A Michelin és a Magyar Turisztikai Ügynökség együttműködésének köszönhetően 2018. március 26-án Budapest ad otthont az európai gasztronómia egyik legrangosabb eseményének, az európai Michelin Guide díjátadó ünnepségének.

A budapesti gálaeseményen mutatják be a 2018-as európai Michelin-kalauzt (Michelin Main Cities of Europe Guide 2018). Öt ország tudja meg, hogy mely éttermeik kaptak Michelin-csillagot. A gálaestet ezért kiemelt figyelemmel kíséri majd a magyar mellett az osztrák, a lengyel, a cseh, valamint a görög sajtó és gasztronómiai világ is.

A Michelin Guide munkatársai és a Magyar Turisztikai Ügynökség a díjátadó gála alkalmából a magyar fővárosba invitálták Európa Michelin-csillagos éttermeinek séfjeit, így Budapest ezen az estén az európai gasztronómia legrangosabb képviselőinek találkozóhelye lesz.

Az előzetes visszaigazolásokból az látható, hogy Európa leginkább elismert séfjei közül száz utazik a magyar fővárosba az eseményre. Közülük több, mint 25-en 3 csillagos éttermek séfjei. Itt tartózkodásuk alatt nemcsak Budapest különleges hangulatát és pezsgő mindennapjait fedezhetik fel, hanem megismerhetik a hagyomány és innováció fémjelezte magyar gasztronómiai kultúrát is.

(Fotó: MTI)

Az európai Michelin Guide-kiadvány budapesti bejelentése azért is különleges, mert eddig mindössze egyszer, tavaly tartottak hasonló eseményt, akkor Brüsszelben. Budapest így a második állomása a rendezvénysorozatnak, ami fontos elismerés.

