Júliustól az italautomaták forgalmára is rálát a NAV

A pénztárgépek után július 1-jétől az italautomaták forgalmára is rálát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). Az érintetteknek három hónapjuk van az úgynevezett az automaták felügyeleti egységének beszereltetésére.

Az italautomatát üzemeltető vállalkozásoknak még több mint három hónapjuk van az úgynevezett felügyeleti egység beszereltetésére, amelynek segítségével nemcsak az adóhivatal lát rá a forgalmi adatokra, hanem az üzemeltető is pontosan nyomon tudja követni a bevételeket és a készletfogyást. Azért, hogy ütemezetten és a lehető legkényelmesebben történjék a beszerelés, a Magyar Postánál lehet időpontot foglalni – tájékoztatott a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzési tapasztalatai szerint a gépek jelentős része az adók megfizetése nélkül üzemel, ezért szükséges a felügyeleti egység, amelynek segítségével az adóhivatal éppúgy nyomon tudja követni az étel- és italautomaták forgalmát, mint a pénztárgépekét.

Innovatív magyar megoldás

A kormány az érintett vállalkozásoknak 120 ezer forintot biztosított az automata felügyeleti egység beszerzéséhez. A július 1-jei határidővel és az időpontfoglalási rendszerrel is segíti az italautomatát üzemeltető vállalkozásokat, hiszen így még minden érintettnek bőven van ideje a felügyeleti egység beszerelésére.

Az adóhivatal eddig mintegy 700 vállalkozásnak összességében 23 600 üzembehelyezési kódot adott ki. Tegnapig már 2500 automatába be is szerelték a felügyeleti egységet, amely nemcsak a hivatalnak szolgáltat naprakész adatokat, hanem a vállalkozónak is. Az automata üzemeltetője az új, online rendszernek köszönhetőn azonnal értesül például arról is, ha egy termékből már csak néhány darab van az automatában.

Az automaták adóhivatali bekötése példaértékű az Európai Unióban. A bevétel eltitkolása ugyanis majd minden uniós tagállamban gondot okoz, ezért érthető a nagy nemzetközi érdeklődés a magyar innovatív megoldás – az automaták felügyeleti egységgel történő ellátása – iránt. A határidőről és az időpontfoglalásról szóló rendelet, amely megjelent a Magyar Közlönyben, s ezen a linken érhető el.