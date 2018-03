Házbővítés állami támogatással

Számos családiház-tulajdonos életében eljön az az idő, amikor el kell gondolkodnia az épület bővítésén. Kézenfekvő olyan helyiségeket lakótérré vagy kiszolgáló egységgé alakítani, amelyek már amúgy is a ház részét képezik, csak funkciójuk más. Az átalakítások költsége később bőven megtérülhet, ráadásul mindehhez az állam is hozzájárul.

Egy családi ház felújítása, bővítése, belső átalakítása egy idő után elkerülhetetlenné válik. Új, kényelmi funkciók kiépítésére sok esetben szűkös a mozgástér, nem lehet bővíteni az alapterületet, nem elég nagy a kert vagy egyszerűen csak épületszerkezeti szempontból nehéz a megvalósítás. Ilyen esetben segíthet a kihasználatlan vagy más funkciójú terek újrahasznosítása. A pince vagy padlás átalakítása sokszor a legegyszerűbb megoldás.

Legszerencsésebb helyzetben azok a háztulajdonosok vannak, akik már kiépített pincével rendelkeznek. Ez több szempontból is előnyös, hiszen különböző épületgépészeti berendezések elhelyezésére, tárolásra, adott esetben parkolásra is alkalmas. Az alapvető funkciókon túl azonban számos lehetőséget rejt magában, átalakításával jelentős használható tér nyerhető.

Pince, medence, jakuzzi

Az otthoni konditerem sokak álma, amely remekül megoldható például egy átépített pincehelyiségben. Nem ritka, hogy medencét, szaunát vagy jakuzzit is beépítenek ide, ezzel is komfortosabbá téve a házat. Az átalakításoknak azonban komoly költségei is lehetnek, hiszen minden új berendezés beszerelése, kiépítése előtt magát a pincét kell új feladatainak ellátására felkészíteni.

Ha pincében garázst, medencét vagy konditermet alakítunk ki, azzal az ingatlan értéke is megnő

Stockphoto

„A pincék legnagyobb ellensége a víz. Egy rosszul szigetelt alagsorban folyamatosan nedvesek a falak, magas a páratartalom és a penész is nagy valószínűséggel megjelenik, amely ráadásul az egészségre is ártalmas. Minden átépítést meg kell előznie a pince szigetelésének, a vízzáró réteg kialakításának, amely költséges és nagyon komoly szakértelmet igényel. Mindemellett a helyi fűtés és gépi szellőztetés kiépítése is javasolt. Ezek ára a több millió forintot is elérhetik” – mondta Kékedi Gábor, a Kékedi Építész Iroda szakembere.

Bővebben a témáról itt olvashat.