Fazekas: Garantált a magyar gazdák termelési biztonsága

Magyarország sikeresen megvédte a magyar gazdák érdekeit a közös agrárpolitika jövőjéről szóló tanácsülésen - közölte Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter hétfőn Brüsszelben, az Európai Unió Mezőgazdasági és Halászati Tanácsának ülését követően magyar újságíróknak nyilatkozva.

Az uniós agrárminiszterek olyan döntéseket hoztak, amelyek a magyar gazdák számára is kellő pénzügyi hátteret és termelési biztonságot nyújtanak – mondta a földművelésügyi miniszter. Hangsúlyozta, fontos eredmény a területalapú támogatások megvédése is. Magyarország számára elengedhetetlen, hogy ténylegesen azok kapják a támogatásokat, akik a földet művelik – tette hozzá. Kitért arra is: magyar szempontból fontos volt, hogy a vidékfejlesztési támogatásoknál a beruházásokra kellő pénz álljon rendelkezésre.