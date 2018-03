Sorsdöntő évek előtt áll a magyar agrárium

Most dől el, hogy a gazdaságok tudnak-e élni a kedvező kamatkörnyezet és az európai uniós támogatások adta lehetőségekkel – mondta a Magyar Időknek az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány ügyvezető igazgatója.

Herczegh András a lap pénteki számában megjelent interjúban beszélt arról is, hogy az elmúlt években javult az agrárium megítélése, a stabil támogatási rendszernek köszönhetően vonzó ügyféllé váltak a gazdálkodók, jó értelemben vett verseny alakult ki a bankok között.

Képünk illusztráció. (MTI Fotó: Oláh Tibor)

Minden eddiginél olcsóbban és szélesebb körben juthatnak hitelhez a mezőgazdaság szereplői, akik éltek is ezzel: a hitelállomány tavaly elérte a 634 milliárd forintot, míg 2011-ben 325 milliárd körül volt ez az összeg. Herczegh András kitért arra is, hogy egyelőre nincsenek konkrétumok az uniós agrárpolitika (KAP) 2020 utáni jövőjéről, de arra számítanak, hogy a most megvalósuló beruházásoknak köszönhetően csökkenhet az ágazat támogatásfüggősége. „Jó esetben, amit a támogatási oldalon 2020 után elveszíthetünk, azt a hatékonyabb termelésnek köszönhetően visszaszerezheti az ágazat.”

A legnagyobb kérdés szerinte az, hogy „fel tudunk-e zárkózni nyugati versenytársainkhoz”. Megjegyezte, a korábbinál több olyan tényező jelenik meg az agráriumban – például az időjárási szélsőségek, a technológiai lemaradás vagy a generációváltás –, amely kockázatot jelent.