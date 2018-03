Visszaszereztük a japán befektetők bizalmát

Tíz év elteltével Magyarország újra japán jenben bocsátott ki devizakötvényt. A japán befektetők bizalmának visszaszerzése újabb mérföldkő az államadósság kezelésben, amely bizonyítja, hogy a magyar gazdaságpolitika iránti bizalom tovább erősödik.

Tíz év elteltével Magyarország újra japán jenben bocsátott ki devizakötvényt. Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) két japán bank, a Daiwa Securities Co. Ltd., Tokyo és az SMBC Nikko Securities Inc, Tokyo közreműködésével az elmúlt másfél hónapban előkészített devizakötvény-kibocsátást hajtott végre. A 3 éves futamidejű kötvény harmincmilliárd jen összegű, kamata 0,37 százalék. Az euróra való átváltás (devizaswap) után 0,6 százalék alatti hozamot sikerült elérni, ami Magyarország eddigi legalacsonyabb kamatozású devizakötvény-kibocsátását jelenti – tájékoztatott az ÁKK Zrt.

Közölték, japán jen kötvény kibocsátására utoljára 2007-ben került sor, ezt követően az EU–IMF-hitelcsomagra szoruló Magyarország már nem tudott a japán kötvénypiacon sem megjelenni. Az IMF-hitelt hazánk 2013-ban előtörlesztette, az EU-nak 2016-ban fizette vissza az utolsó hitelrészletet. Tavaly az ország visszakerült befektetésre ajánlott kategóriába a hitelminősítőknél. Ezután kezdődhetett el újra a keleti piacépítési folyamat.japán befektetők bizalmának visszaszerzése újabb mérföldkő az államadósság kezelésben, amely bizonyítja, hogy a magyar gazdaságpolitika iránti bizalom tovább erősödik.

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, Barcza György, az Államadósság Kezelő Központ vezérigazgatója és Dancsó József, a Magyar Államkincstár elnöke (Fotó: MTI)

Emlékeztettek arra, a nemzetgazdasági miniszter tavaly év végén döntött újabb Szamuráj-kötvény kibocsátásáról, amelynek elsődleges célja a biztonság növelése, a befektetői kör szélesítése.

Az adósságkezelés sikerét mutatja, hogy 2010 óta a kamatkiadások harmadával csökkentek, amely mintegy 400 milliárd forint megtakarítást jelent.