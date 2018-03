Nagy nemzetközi befektetők érdeklődnek a magyar ingatlanfejlesztések iránt

Több millió eurós befektetéseket is Magyarországra vonzhat a főváros és négy egyetemi nagyváros (Debrecen, Miskolc, Pécs és Szeged) fejlesztési lehetőségeinek bemutatkozása a világ legnagyobb ingatlanfejlesztési kiállításán, a dél-franciaországi Cannes-ban rendezett nemzetközi ingatlan szakkiállításon, a MIPIM-en a magyar stand kiállítói szerint.

A fővárosi önkormányzat, a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) és az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) közös Magyarország–Budapest-standjának kiállítói konkrét befektetéseket remélnek a négynapos találkozón. A magyar stand látogatottsága a szervezők szerint jól tükrözte az ország előkelő versenypozícióját az ingatlanbefektetések területén. Kiemelt érdeklődés övezte a Liget Budapest Projekt miatt is, miután a fejlesztés a tavalyi MIPIM-en Európa legjobb városfejlesztési nagyprojektje lett. A Liget Budapest Projekt a standon „külön városrészként” jelent meg.

Legígéretesebb város: Debrecen

Idén egy újabb magyarországi befektetési környezet részesült elismerésben: a MIPIM-en adták át a Financial Times brit médiacsoport legígéretesebb város díját Debrecennek a 200-350 ezres kis- és közepes városok kategóriában. Az fDi Magazine befektetési melléklete Európa legkiemelkedőbb tőkevonzási stratégiával rendelkező városának járó elismerését Papp László polgármester vette át.

A városvezető az MTI-nek Cannes-ban elmondta: a tekintélyes díj annak az elismerése, hogy az elmúlt négy évben 23 vállalat fektetett be Debrecenben, több mint 200 milliárd forintnyi működő tőke áramlott a városba, ami 4700 új munkahely létrehozását jelentette. Debrecen jelentős gazdasági fejlődése a kormány által 2015-ben Modern városok program néven elindított eddigi legnagyobb mértékű vidékfejlesztési programnak is köszönhető. A megyei jogú városok fejlesztését célzó program számos ingatlanfejlesztést segített elő. A program célja, hogy a következő években minél több magyar város váljon még inkább vonzó lakóhellyé, és a befektetők számára is vonzó célponttá – fogalmazott.

Budapest kiváló helyzetben van

Mártonffy Miklós, Budapest főépítésze kiemelte: a MIPIM-en több befektető is határozott fejlesztési szándékkal kereste fel a standot, aminek a közeljövőben kézzelfogható eredményei lehetnek. Magyarország nemcsak a régióban, de egész Európában versenyképes befektetési területté vált a statisztikai adatok alapján is. Tavaly rekordütemben, 16,7 százalékkal nőttek a beruházások, és ebben nagy szerepe volt az ingatlanberuházások élénkülésének – emlékeztetett. A befektetőkért folytatott versenyben Magyarország, és különösen Budapest, kiváló helyzetben van, a gazdaság uniós átlag feletti bővülése, a bérek és a fogyasztás emelkedése, az alacsony kamatkörnyezet melletti kedvező befektetői környezet miatt. A tavalyi kétmilliárd eurós ingatlanbefektetések 90 százaléka irányult Budapestre és ez a mérték a főépítész szerint idén növelhető.

