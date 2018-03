A kis kockázatú vagy kockázatmentes pénzügyi termékek, jellemzően a bankbetétek csekély kamatot fizetnek, ezért a lakosság körében felértékelődött az állampapírok szerepe. A magyar állam jelenleg féléves, éves és kétéves fix kamatozású kötvényeket bocsát ki a lakosság számára. Az M1 Forint, fillér című műsorban a szakértők arról beszéltek, hogy a lakosságnak milyen lehetőségei vannak, ha még többet spórolna.

A világon tapasztalható alacsony kamatkörnyezet hatására folyamatosan változnak a befektetési lehetőségek. A kis kockázatú vagy kockázatmentes pénzügyi termékek, jellemzően a bankbetétek csekély kamatot fizetnek, ezért a lakosság körében felértékelődött az állampapírok szerepe.

„Az állampapír lényegében egy olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amelynek esetében az állammal kötünk kvázi egy hitelszerződést, mi adunk kölcsön az állam számára, mi lehet biztonságosabb ugye, mint egy állam számára pénzt adni, gyakorlatilag erről szól a történet – fejtette ki Virovácz Péter, az ING Bank Zrt. makrogazdasági elemzője.

Az intézményi befektetők számos állampapír, kötvény és diszkontkincstárjegy közül választhatnak. Ezek kockázatmentes termékek, a kamatuk igen alacsony. A lakosság számára elérhető állampapírok hozamai ehhez képest magasabbak.



„A magyar állam hozott egy nagyon különleges és egyedülálló történetet, méghozzá a lakossági állampapírok bevezetését. Azt mondta, hogy szemben a piacon bárki számára elérhető kötvényekkel, a magyar lakossági vásárlók számára extra hozamot biztosít” – világított rá Varjú Péter, az Erste Befektetési Zrt. üzletágvezetője.

A fix kamatozású lakossági állampapíroknál az elsődleges kibocsátás névértéken történik, erre rakódik rá idővel a kamat. Ha olyan kötvényt vásárolunk, amely már forgalomban van, akkor a kibocsátás vagy az utolsó kamatfizetés után felhalmozódott kamatot is ki kell fizetnünk. Varjú Péter arról is beszélt, hogy a kötvények lehetnek fix, illetve változó kamatozásúak. A magyar állam jelenleg féléves, éves és kétéves fix kamatozású kötvényeket bocsát ki a lakosság számára, illetve a hosszabb kötvények között már változó kamatozásúakat is találhatunk, ezek vagy aukciós hozamokhoz, vagy pedig inflációhoz vannak kötve.

Mit? Mikor? Mennyiért?

Ahogy nő a lekötött befektetés időtávja, úgy nőhet az elérhető kamat is. A változó kamatozású, hosszabb távú eszközök népszerűek a vásárlók körében. A termék nevében szereplő szám a kötvény lejárati idejét mutatja.

„Vannak olyan magyar állampapírok, amelyek hosszabb távúak, egy bizonyos instrumentumhoz képest adnak kamatfelárat, ilyen a Prémium Magyar Államkötvény. Figyelembe veszi az inflációt és az inflációhoz képest ad még kamatprémiumot, ennek a másik testvére a 2023J Prémium Magyar Államkötvény, itt is a 2,4-es előző inflációhoz képest fogunk kapni 1,4-es prémiumot, tehát itt nagyobb a kamatprémium, mint a 2021K-nál – fejtette ki Kababik József, az Erste Befektetési Zrt. üzletkötője.

Alaposan gondolja át, mire van szüksége

Az elérhető hozamokat az infláció tükrében érdemes vizsgálni. A reálhozam a befektetés vásárlóerejének változását mutatja.

„Ne felejtsük el, azzal hogy mi kapunk egy hozamot, akkor összességében nő a pénzünk, de közben azért van infláció, drágulnak a termékek. Ha ezt a kettőt összevetjük, az inflációt és a hozamot, akkor kapjuk meg az úgynevezett reálhozamot, vagyis hogy lényegében ténylegesen mennyivel többet tudunk majd költeni abból a pénzből, amit mi például állampapír vásárlás után kapunk” – figyelmeztetett Virovácz Péter.

A vásárláshoz szükség van egy értékpapírszámlára. Ha valaki állampapírt akar vásárolni, akkor kell, hogy legyen egy értékpapírszámlája. Értékpapírszámlát vezetnek bankok, befektetési szolgáltatók, egyszerűbben brókercégek, és egyébként vezet a Magyar Államkincstár is, ami annyiból kedvezőbb, hogy ingyenesen vezeti a lakosság számára az értékpapírszámlát. Mint minden kamatozó pénzügyi eszköz, az állampapír is adóköteles. Ezt az adót azonban nem minden esetben kell megfizetnünk – állította Szántó András, az Equilor Befektetési Zrt. tőkepiaci szakértője.

„Úgynevezett Tartós Befektetési Számlán, vagy NYESZ-számlán, hogyha ezt valaki megvásárolja és a vállalt futamidőig, NYESZ-számla esetében a nyugdíjig, vagy a Tartós Befektetési Számlán 5 évig tartja ezt az összeget, nem feltétlenül az állampapírt, de ezt az összeget, akkor teljes adómentességet élvez. Azért mondtam, hogy nem az állampapírt kell tartani, hanem az összeget, mert megtehetjük, hogy eladjuk az állampapírt, veszünk egy másik eszközt, ez még mindig nem nyitja meg az adózási kötelezettséget” – részletezte a szakértő.

Az elmúlt években átalakult az államadósság szerkezete, melynek jelentős része ma már közvetlenül a lakosság tulajdonában van, ez pedig biztonságosabb finanszírozást eredményez.