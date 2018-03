Téli rezsicsökkentés: itt vannak a részletek

A szolgáltató minden esetben automatikusan levonja a gáz-, illetve távhőszámlából a 12 ezer forintos támogatást. Azoknak, akik szenet vagy fát használnak, az önkormányzattól kell igényelniük a támogatást. A részleteket sajtótájékoztatón ismertette Kósa Lajos, a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli biztos és Szita Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke.

Akik távhővel fűtenek, azoknak az áprilisi számlájukból írják jóvá a szolgáltatók a 12 ezer forintot. Amennyiben valakinek alacsonyabb a távhőszámlája 12 ezer forintnál, akkor a májusi vagy júniusi számlájából is jóváírják az összeget – mondta Kósa Lajos az M1-nek a sajtótájékoztatót követően. Hozzátette: gázfogyasztók esetében a következő számlában írják jóvá az összeget, aki fával fűt, az pedig az önkormányzatoktól kapja meg a 12 ezer forintot.

Kósa Lajos elmondta, négymillió családot érint az intézkedés, és 30 és 40 milliárd forint közötti összegről van szó, egyedi fogyasztásoktól függ, mennyit fogyasztott március végén, február elején a lakosság.

A Magyar Energiahivatalhoz kell fordulni, ha valaki nem találja számláján a jóváírást, de a „normál” fogyasztóvédelmi eljárást is igénybe lehet venni, illetve a jegyzőhöz is lehet fordulni – tette hozzá Kósa Lajos.

Arról is beszélt, hogy harmadjára kapnak Erzsébet-utalványt a nyugdíjasok. Ezzel kapcsolatban azt mondta: a 2,7 millió nyugdíjasnak 10 ezer forintos utalványt ad a kormány, s ezzel a nyugdíjasok érzékelhetik, hogy fontosak.

Kósa Lajos kedd reggel a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában arról is beszélt, hogy azok a fogyasztók, akiknek hátralékuk van, a tizenkétezer forintot akár később is fel tudják használni, de akár a hátralék is csökkenthető vele.

Szita Károly a délutáni sajtótájékoztatón elmondta, a 2010-es gázszámlát érdemes összehasonlítani a mostanival. „Most erős a gazdaság, erős az ország, és a kormány eltökélt, hogy amit elkezdett, folytassa, vagyis hogy a rezsi tekintetében a legolcsóbbak tudjunk maradni” – tette hozzá Szita Károly.