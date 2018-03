Információt cserélhetnek az uniós adóhivatalok

Megállapodtak az uniós pénzügyminiszterek az Ecofin keddi ülésén arról, hogy módosítják az adózás területén kötelező automatikus információcserét szabályozó irányelvet - tájékoztatta Hornung Ágnes pénzügyekért felelős államtitkár. A tanácsülésen az Európai Bizottság bemutatta a tagállamokról készült országjelentéseket is.

Az államtitkár elmondta: az új szabályok szerint az adótanácsadóknak jelenteniük kell majd a nemzeti adóhatóságoknak, ha az ügyfelük agresszív adótervezést alkalmaz, ezeket az információkat pedig az adóhivatalok elküldik egymásnak. Az ilyen típusú információcserével az adóhatóságok tudomást szerezhetnek arról, hogy milyen típusú adótervezési eszköz “veszélyeztetheti” az adott ország adóalapját – tette hozzá.

Az Európai Szemeszter keretében az Európai Bizottság elkészítette az uniós tagországokról szóló jelentéseit. Ezek a dokumentumok szolgálnak arra, hogy a bizottság kifejtse véleményét az egyes tagállamok makrogazdasági és költségvetési szakpolitikájáról, gazdaságpolitikai teljesítményük alakulásáról.

Az államtitkár közölte: a magyar álláspont szerint a szemeszternek és az országjelentésnek a gazdaságpolitikai egyeztetésről kellene szólnia. “Így nem értünk egyet azzal, hogy egyéb, a szemeszter eredeti gazdaságirányítási célrendszerétől idegen politikai tartalmú témákat is vizsgáltak az országjelentés ürügyén” – fogalmazott Hornung Ágnes, hozzátéve: ez túlmutat a gazdaságpolitikai koordináció céljából létrehozott Európai Szemeszter keretein, ezzel veszélyeztetve annak alapvető szerepét és szakmai hitelességét.

Hornung Ágnes az országjelentést ismertetve elmondta, hogy a magyar gazdaság elmúlt években felmutatott eredményeit az Európai Bizottság is messzemenően elismeri. A fenntartható gazdasági növekedés első számú motorja a továbbra is élénkülő belső kereslet, míg a beruházások bővülése is jelentősen hozzájárult a kimagasló és az unió élmezőnyébe tartozó növekedési teljesítményhez. 2018-ban is ezek a tényezők lesznek a várhatóan gyors magyar GDP növekedés alapjai.

A gazdaság tartós egyensúlyi helyzete is elismerést kapott. Az elemzés is kiemeli, hogy a munkaerőpiaci helyzet kedvezően alakult az elmúlt években, amelynek további javulására számítanak. Az államadósság 2011 óta folyamatosan mérséklődik, a devizában való eladósodottság látványos csökkenése pedig az adósság szerkezetét javítja – sorolta az államtitkár.