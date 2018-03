Vidékfejlesztési támogatások – Önrész hitelből, vagy banki garanciával?

A Miniszterelnökség tervei szerint még márciusban döntenek a Vidékfejlesztési Program számos támogatásáról. Az elbírálandó pályázatok között szerepelnek a fiatal gazdákat segítő, illetve az önkormányzatokat érintő projektek is.

„Nagyon sok támogatási kérelem érkezett be a falusi szálláshelyek bővítésére, úgynevezett diverzifikációs pályázati felhívásunkon is, és sokan pályáztak az erdőgazdálkodásban szükséges erdészeti gépbeszerzésekre, valamint olyan, a kertészetben elsősorban használatos eszközök, gépek beszerzésére, amelyek az éghajlatváltozás miatti eszközigényt tudják fejleszteni” – nyilatkozta Kis Miklós Zsolt államtitkár az M1 Magyar gazda című magazinjában. „Ezeket a pályázatokat terveink szerint még a tavasszal, március végéig leértékelik a kollégák, és döntéseket is tudunk hozni benne” – tette hozzá.

A költségek felét önerőből kell finanszírozni a pályázónak

A Vidékfejlesztési Program legtöbb beruházási pályázatában 50 százalékos a támogatási intenzitás, vagyis a költségek felét önerőből kell finanszíroznia a pályázónak. A nyertes a támogatásra előleget is felvehet, de más uniós támogatásokkal ellentétben a Vidékfejlesztési Pályázatoknál az előleg kifizetéséhez kötelező a banki garancia igazolása.

„Egy mezőgazdasági vállalkozásnak vagy egy bank garanciát, vagy egy azzal egyenértékű dokumentumot kell benyújtania pontosan azért, hogy az előleget megkaphassa. Attól függ majd, hogy az előlegeket mikor tudjuk utalni, hogy mikor tudja maga a pályázó a kifizetési kérelmét benyújtani, és az előleg kifizetéshez tudja-e csatolni ezt a dokumentumot” – mondta az államtitkár.

Hitelből is finanszírozhatják az önrészt

A pályázók a beruházáshoz szükséges önrészt saját forrásból vagy hitelből is finanszírozhatják. A hitelfelvételnél a bank elsősorban azt vizsgálja, hogy a beruházás megvalósulása után elegendő bevétele lesz-e a vállalkozásnak ahhoz, hogy sikeresen működhessen a törlesztés mellett is. Az előleg lehívásához a hitelképes vállalkozások számára garanciát nyújt a bank, ám ennek költségei vannak.

„A garanciával a bank azt vállalja, hogy a garanciabeváltás feltételeinek teljesülése esetén – praktikusan, hogyha megakad a beruházás megvalósítása – akkor ő a garancián szereplő összeget azonnal rendelkezésre bocsátja” – mondta Koncz Máté agrárszakértő.

A banki garancia és a hitel költségei hasonlók

A banki garancia és a hitel költségei a szakemberek szerint hasonlóak, eltérés főleg az adminisztrációs terhek tekintetében van. Miután az illetékesek döntöttek a támogatásról, az igénylőknek lehetőségük van arra, hogy újragondolják a pályázat feltételeit, sőt, bizonyos körülmények esetén módosításokat is kérhetnek.