Újabb tételekkel bővült az új földrajzi árujelzők köre

A Földművelésügyi Minisztérium három évvel ezelőtt indította el Eredetvédelmi Programját. Ennek célja az oltalomban részesülő földrajzi árujelzők számának növelése, valamint a már meglévőkben rejlő lehetőségek jobb kihasználása.

„A termelő büszke arra, amit előállít, ha adja a nevét hozzá, az a tájegység, vagy az, aki előállítja, akkor egy dologban biztosak lehetünk, hogy minőséget is képvisel. Természetesen legyünk arra is büszkék, hogy ez a mi termékünk, ezért, mint felvásárló, vagy mint vásárló oldal is, sokkal könnyebben választjuk azt a terméket, amiben bizalom is van” – mondta Nagy István államtitkár az M1 Magyar gazda című műsorában.

Az egyediséget hordozó hagyományos mezőgazdasági termékek, élelmiszerek, italok olyan értékeket képviselnek, amelyeket a jövő nemzedékek számára is meg kell őrizni.



2015-ben indították el az eredetvédelmi programot

„2015-ben azért indítottuk el az eredetvédelmi programot, hogy növeljük, elsősorban Magyarország számára, az oltalom alatt álló földrajzi árujelzőknek a számát. Ez különösen a mezőgazdasági termékeknél, valamint élelmiszereknél, illetve a szeszes italoknál jelentett kihívást, hiszen az akkori, 21 oltalom alatt álló név nem fedte le a magyar mezőgazdaságnak azt a változatosságát, ami szerintem egy értéke az agráriumunknak” – közölte Gál Péter helyettes államtitkár.

Jelenleg Magyarországon több mint 80 olyan földrajzi árujelzőt használnak a termelők, amelyek már oltalom alatt állnak, vagy folyamatban van az uniós eredetvédelmi eljárásuk.

Fórumsorozatot indított a szaktárca

A szaktárca fórumsorozatot indított, hogy elérje azokat a termelőket is, akik eddig nem kerültek kapcsolatba a minisztérium eredetvédelmi programjával, egyedi értéket képviselő termékeiket azonban meg tudnák óvni földrajzi árujelzők alkalmazásával.

Az Eredetvédelmi fórumsorozat székesfehérvári állomásán oltalmat kapott a csopaki bor, a budaörsi őszibarack, a szomolyai fekete cseresznye, az újfehértói meggy, a Nagykun rizs és a nagykörűi ropogós cseresznye is.

A budaörsi őszibarack országos hírnevét a térség kedvező gazdasági adottságai, valamint a termesztéstechnológia szigorú betartása biztosítja.

Kiváló minőségű bébiételeket is gyártanak a megtermelt őszibarackból

„Zsámbékon elkezdődött a már meglévő közösségi kert mellett, egy olyan nagy léptékű beruházás, ahol legalább két hektárra fogjuk ezt a közel 16 fajta őszibarackot visszaültetni, és ezáltal egy olyan termesztési intervallumot tudunk kialakítani, hogy május végétől szeptember végéig folyamatosan lesz őshonos, Buda vidéki őszibarackfajta” – mondta Kisberk Balázs, a Zsámbéki-medence és térsége Gazdakör elnöke.

A hagyományos felhasználási módok mellett jelentős mennyiségű rostos gyümölcslevet és kiváló minőségű bébiételeket is gyártanak a termesztett őszibarackból.