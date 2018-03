Jelentősen bővülhet a tajvani magyar húsexport, miután újabb 11 magyar cég szállíthat baromfi és sertéshúst Tajvanra – közölte Budai Gyula, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) miniszteri biztosa az MTI-vel hétfőn.

Az Oroszország által elrendelt embargóból fakadó külgazdasági intézkedésekért felelős miniszteri biztos elmondta: a tajvani Állat- és Növény-egészségügyi Ellenőrzési és Karantén Hivatal (BAPHIQ) erről szombaton tájékoztatta a magyar hatóságokat, így Magyarországról már 9 sertés- és 18 baromfiüzem rendelkezik tajvani exportengedéllyel.

Képünk illusztráció. (MTI Fotó: Máthé Zoltán)

Budai Gyula szerint ez azért is kiemelkedő eredmény, mert így Magyarországról dupla annyi vállalkozás szállíthat húst Tajvanra, mint bármely más oda exportáló ország. Ettől pedig nagymértékű exportnövekedést vár Magyarország – tette hozzá a miniszteri biztos. Különösen azért, mert a most engedélyt szerző cégek nagy része már rendelkezik potenciális tajvani partnerrel, és a kivitel megkezdésével csak a most megkapott engedélyre vártak.

A tajvani statisztikai hivatal adatai szerint a Tajvanra irányuló magyar sertésexport értéke öt év alatt megtízszereződött: míg 2013-ban 1,2 millió dollár volt, 2017-ben már elérte a 14,4 millió dollárt. A baromfiexport pedig 2013-tól 2017-ig ötszörösére emelkedett, 400 000 dollárról 1,9 millió dollárra.

A Földművelésügyi Minisztérium szombaton azt közölte az MTI-vel, hogy újabb 8 baromfi vágóhíd, valamint 1 baromfi- és 2 sertésfeldolgozó üzem kapta meg az exportengedélyt a tajvani karanténhivataltól. A legutóbb engedélyhez jutó üzemek között bajai, hajdúböszörményi, kecskeméti, kerekegyházi, kiskunfélegyházi, kiskunhalasi, kiskunmajsai, mezőkovácsházi, nyírgelsei, orosházi, pusztamérgesi, szarvasi, szekszárdi, szentesi, tamási és törökszentmiklósi székhelyű vállalkozás is található.