Kampány a pénzügyi tudatosság növelésére

A végéhez érő Pénz7-tel a Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz) számára nem ér véget a pénzügyi tudatosság népszerűsítése, sőt, inkább az idei rendezvénysorozat nyitányának tekinthető. A biztosítók tavasszal és ősszel is célzott edukációs programokkal hívják fel a fiatalabb generációk figyelmét a pénzügyi kultúra fejlesztésének fontosságára.

Elméletben fontosnak tartják értékeik biztosítását a fiatalok, tenni viszont keveset tesznek érte. Korlátozott körű biztosítási ügyeiket szüleik intézik. Nemcsak azért, mert esetleg nincsenek megfelelő anyagi helyzetben, hanem azért is, mert úgy érzik, nem hívják fel eléggé a figyelmüket a lehetőségekre. Így például a rendszeresen külföldre utazók sem biztos, hogy kötnek utasbiztosítást – többek között ez is kiderül abból a fókuszcsoportos kutatásból, amelyet a Mabisz megbízásából a Case Solvers esetmegoldó vállalkozás végzett. Ennek során szakértőik 18-23 éves egyetemista fiatalokkal folytatott spontán beszélgetés alapján próbálták azonosítani a biztosításokkal, biztosítókkal kapcsolatos sztereotípiákat, illetve azt, hogy milyen módon, milyen programokkal lehet közelebb hozni hozzájuk az őket is érintő kockázatkezelés és a biztosítások témakört.

Mindezek figyelembe vételével alakította ki a Mabisz a Fiatal Generációs Stratégiáját, amelynek keretében a fiatalok minőségi és hiteles információkkal való ellátására törekszik, élményszerűen és a kritikus gondolkodásukat fejlesztő megoldásokkal, ugyanakkor játékos formában. A szövetség a YouTube-on, az Instagramon és a Facebookon terjesztett szezonális videókampányokkal, online játékokkal, fővárosi és vidéki egyetemekre szervezett roadshow-val egészíti ki tavaly már kialakított edukációs csatornáit.

Bővíteni kell a pénzügyi ismereteket

Ilyen volt tavaly szeptemberben a biztonság hete, amely az Országos Rendőr-főkapitányság Országos Baleset-megelőzési Bizottságával (ORFK-OBB) való együttes kampányának eredménye. Öt nap alatt a fővárosi és Pest megyei általános iskolák több mint ötezer diákját sikerült megmozgatni. Idén is folytatódik a Biztosítsd be magad!, az egyetemistákat célzó esettanulmányi verseny, valamint a szövetség közösségi oldalán közzétett színes infografika-sorozat, amely kezdeményezés az eddigi tapasztalatok szerint egytől egyig hatékonyan célozza meg a fiatal generációt.

